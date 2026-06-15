KB국민은행, 일용직 근로자 위한 '체불제로 바로송금 서비스' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 15일 일가자와 체불제로 바로송금 서비스를 출시했다
- 임금을 근로자 계좌로 직접 송금하고 소개요금은 별도 정산해 임금 체불을 방지한다
- 전자근로계약서·임금명세서 등 노무·세무 업무를 온라인 처리하고 대상·서비스를 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 일용직 중개 플랫폼 '일가자'와 협력해 긱워커(Gig Worker)와 일용직 근로자를 위한 '체불제로 바로송금 서비스'를 출시했다고 15일 밝혔다.
'체불제로 바로송금 서비스'는 일가자 플랫폼을 통해 펌뱅킹을 활용하여 사업장이 지급해야 할 임금을 근로자 계좌로 직접 송금하고, 인력 중개 소개요금은 직업소개소에 별도로 송금·정산하는 서비스다.
특히 임금은 근로자 계좌로 직접 지급되고, 소개요금은 별도로 처리되어 두 가지 항목이 명확히 구분된다. 이를 통해 임금 지급 안정성과 신뢰성을 높이며, 임금 체불 방지와 근로자 권익 보호에 기여할 것으로 기대된다.
또한 ▲전자근로계약서 작성 ▲전자서명 ▲전자임금명세서 발급 ▲소개요금 정산 ▲전자계산서 발급 등 사업장에서 필요한 노무·세무 업무를 온라인으로 처리하는 기능도 제공된다.
양사는 우선 일가자가 보유한 34만 명의 일용직 근로자와 19만여 개의 작업 현장을 대상으로 서비스를 운영할 예정이다. 향후 서비스 대상을 확대해 일용직 근로자와 긱워커의 금융 편의성을 개선할 다양한 서비스를 추가할 계획이다. 아울러 정부의 '임금 체불 근절 예방 대책'에 맞춰 구인·구직 플랫폼 정보와 금융 인프라를 연계한 핀테크 기술 개발에 협력할 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 서비스로 일용직 근로자와 긱워커들이 일한 만큼의 대가를 정확하고 안전하게 받길 바란다"며 "금융 사각지대에 있는 고객들의 권익 보호와 금융 접근성 향상을 위해 포용 금융 실천을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com