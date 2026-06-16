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KB국민카드, 'ALL·YOU·NEED' 신규 상품 광고 론칭

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  • KB국민카드가 16일 신규 카드 3종 광고 영상을 공개했다
  • 광고는 국가대표 선발전 콘셉트로 ALL·YOU·NEED 라인업을 강조했다
  • 배우 김우빈이 3종 카드별 스포츠 연출로 핵심 혜택을 보여줬다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 'ALL·YOU·NEED' 브랜드 체계를 기반으로 한 신규 광고 캠페인 영상을 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 광고는 새로 출시된 ▲KB ALL point 카드 ▲KB YOU Wish 카드 ▲KB NEED Pay 카드 등 신상품 3종의 핵심 서비스를 시청자가 이해하기 쉽도록 한 편의 영상으로 제작한 것이 특징이다.

광고 연출은 '국가대표 선발전'이라는 콘셉트를 활용했다. 선발전에서 우수한 선수를 뽑는 과정에 빗대어, 'ALL·YOU·NEED' 라인업이 각 소비 영역을 대표하는 상품들로 구성됐다는 점을 강조했다. 이는 기존 캠페인의 '국카대표' 메시지와 연계해 브랜드 정체성을 유지하려는 의도다.

[사진=KB국민카드]

특히 이번 광고에서도 배우 김우빈이 모델로 참여해 서로 다른 스포츠 종목의 선수 역할을 수행하며 신규 카드 3종의 상품별 특성을 나타냈다.

'KB ALL point 카드' 부문에서는 날아오는 탁구공을 수비하는 모습을 연출했다. 이를 통해 국내 전 가맹점 기본 적립과 생활밀착 업종 추가 적립, 해외 이용 혜택 등 넓은 보장 범위를 직관적으로 시각화했다.

'KB YOU Wish 카드' 소개에서는 승마 장면을 배경으로 영화관, 마트 등 다양한 소비 공간을 배치했다. 가입자의 라이프스타일과 지출 패턴에 맞춰 필요한 혜택을 직접 선택하고 변경할 수 있는 상품의 맞춤형 기능을 반영한 연출이다.

마지막으로 'KB NEED Pay 카드'는 펜싱 경기에서 검 끝으로 타깃을 찌르는 순간을 표현했다. KB Pay를 포함한 간편결제 서비스와 온라인 소비 영역에 특화된 혜택이 필요한 시점에 맞춰 제공된다는 점을 부각했다.

KB국민카드 관계자는 "이번 광고는 새롭게 출시한 카드 3종의 특징을 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 소비자 편의를 돕는 상품과 서비스를 직관적으로 전달할 수 있는 캠페인을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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