KB국민카드, 자립준비청년 신용관리 지원…금융 자립 돕는다

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 19일 자립준비청년에 신용관리 지원을 했다
- 서울자립지원전담기관과 협력해 신용관리플러스 이용권 1000매를 제공했다
- 신용관리 서비스와 금융교육 확대 등으로 포용금융 활동을 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 자립준비청년의 안정적인 금융생활을 돕기 위해 신용관리 지원에 나선다.
KB국민카드는 서울특별시 자립지원전담기관과 협력해 자립준비청년에게 'KCB 종합신용관리플러스 이용권' 1000매를 제공한다고 19일 밝혔다.
이번에 제공된 이용권은 신용점수 조회, 변동 알림, 신용관리 가이드 등 종합적인 서비스를 포함하고 있다. 자립준비청년들이 자신의 신용상태를 체계적으로 관리하고 향후 금융거래 기반을 마련하는데 도움을 받을 수 있을 것으로 기대된다.
특히 이번 사업은 공공기관과 금융회사가 협력해 정책 지원 대상자에게 실질적인 금융 서비스를 제공하는 민관 협력형 지원 사례라는 점에서 의미를 더한다.
박진하 서울자립지원전담기관 관장은 "이번 지원을 통해 자립준비청년의 금융 이해와 신용관리 역량을 높이는 뜻깊은 기회가 될 것"이라고 말했다.
KB국민카드 관계자는 "자립준비청년들이 건강한 금융 습관을 형성하고 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라며 "앞으로도 금융교육과 상담 프로그램 등 다양한 기관과의 협력을 통해 포용금융 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 KB국민카드는 포용금융 활동의 일환으로 2023년부터 청년 대상 저금리 대출상품 이용 고객에게 'KCB 종합신용관리플러스 이용권'을 지원해오고 있다. 지난해에는 서민금융진흥원과 청년 금융지원 업무협약(MOU)을 체결하고 이용권 1만매를 기부한 바 있다.
yunyun@newspim.com