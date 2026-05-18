KB국민카드, 글로벌 금융사에 AI 금융 혁신 사례 소개

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VISA 초청 행사서 해외 금융기관 임원 대상 발표

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 글로벌 금융기관 임원들을 대상으로 KB금융그룹의 인공지능(AI) 도입 전략과 카드 비즈니스 내 활용 사례를 소개했다.

KB국민카드는 지난 14일 VISA가 한국에서 개최한 'VISA Market Archetype' 행사에서 해외 금융기관 임원 약 20명을 대상으로 KB금융그룹의 AI 도입 현황과 금융 비즈니스 활용 사례를 공유했다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 글로벌 금융기관과 AI 금융 혁신 경험을 공유하기 위해 지난 14일 KB금융지주 본사에서 열린 VISA Market Archetype 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KB국민카드] 2026.05.18 yunyun@newspim.com

이번 행사는 VISA와 협업하는 글로벌 금융기관 임원들이 한국 금융시장의 디지털 혁신 사례를 살펴보고, AI 기반 금융 서비스의 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

참석자들은 KB금융지주 본사를 방문해 그룹 차원의 AI 전략과 카드 비즈니스 영역에서의 AI 활용 사례를 청취했다.

이날 발표에서 KB금융지주는 그룹의 AI 도입 현황과 디지털 전환 방향, AI 거버넌스, 주요 추진 과제를 소개했다.

KB국민카드는 AX 추진 방향과 AI 에이전트 도입 현황을 중심으로 카드 비즈니스에서 AI를 활용하는 방식과 실제 적용 사례를 공유했다.

KB금융그룹은 AI를 금융 서비스 혁신을 위한 핵심 기술로 보고 있다. 고객 중심 서비스 고도화, 데이터 기반 의사결정, 내부 업무 생산성 향상, 리스크 관리 체계 강화 등 다양한 영역에서 AI 활용을 확대하고 있다.

KB국민카드 관계자는 "이번 행사는 글로벌 금융기관 임원들과 KB금융그룹의 AI 도입 사례와 디지털 혁신 방향을 공유한 뜻깊은 자리였다"며 "금융과 기술의 융합을 바탕으로 고객에게 더 나은 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com