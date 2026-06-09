KB국민카드, 아산스파비스·김해 롯데워터파크 입장권 할인

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 초여름 물놀이 시즌을 맞아 워터파크 입장권 할인 이벤트를 실시한다.

KB국민카드는 기업·비씨·선불카드를 제외한 신용 및 체크카드 고객을 대상으로 아산스파비스와 김해 롯데워터파크 입장권 할인 행사를 이달 30일까지 진행한다고 9일 밝혔다. 두 행사 모두 전월 이용실적 조건 없이 할인이 적용된다.

아산스파비스 현장 매표소에서 카드로 결제하면 정상가 5만원인 워터파크·온천 통합 이용권을 1인당 2만 3900원에 구매할 수 있다. 해당 혜택은 본인을 포함해 동반 3인까지 제공된다.

[사진=KB국민카드]

김해 롯데워터파크에서는 종일권 또는 오후권 구매 시 본인 최대 53%, 동반 3인까지 40% 할인을 받을 수 있다. 온·오프라인 예매 모두 동일하게 적용되며, 온라인 예매 고객을 대상으로 본인 입장권과 구명조끼 이용권이 포함된 패키지 상품을 선착순 3000명 한정으로 판매한다.

KB국민카드 관계자는 "무더위가 예년보다 빨라진만큼 고객들이 보다 알뜰하게 물놀이를 즐길 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 고객들이 일상 속에서 체감할 수 있는 여러 혜택을 확대할 계획이다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com