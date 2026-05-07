KB국민카드, 이사회 내 소비자보호위원회 신설

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 금융소비자보호 기능과 역할 강화를 위해 이사회 내 '소비자보호위원회'를 신설했다고 7일 밝혔다.

이번 위원회 신설은 금융감독원이 지난해 발표한 '금융소비자보호 거버넌스 모범관행'을 선제적으로 이행하고, 금융소비자보호를 핵심 경영가치로 체계화하기 위해 추진됐다.

위원회는 금융소비자보호 내부통제체계 구축 및 운영에 관한 기본방침 수립과 소비자보호 전략 및 추진계획 심의·의결, 관련 사내 위원회 운영 결과 감독 등의 역할을 맡는다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드 본사 [사진=KB국민카드] 2025.11.25 yunyun@newspim.com

위원회는 반기 1회 이상 정기 개최되며, 필요 시 수시 회의를 통해 주요 안건을 논의할 예정이다. KB국민카드는 이를 통해 금융소비자보호 체계를 최고 의사결정기구인 이사회 차원에 내재화하고 관리·감독 기능을 강화한다는 방침이다.

KB국민카드는 소비자보호 문화 정착을 위해 매월 '금융소비자의 날'을 운영하고 있으며, 임직원 교육과 실천 프로그램 등을 통해 소비자보호 인식 제고에도 나서고 있다.

또 소비자보호 관련 정책과 활동 성과를 지속가능경영보고서를 통해 공개하고, 관련 지표를 체계적으로 관리해 대외 공시 수준과 신뢰성을 지속 강화할 계획이다.

KB국민카드 관계자는 "이번 소비자보호위원회 신설은 소비자보호를 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 제도적으로 명확히 한 것"이라며 "앞으로도 사전예방 중심의 전사적 소비자보호 체계를 통해 금융소비자의 권익 보호와 신뢰 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 양종희 KB금융그룹 회장은 주요 계열사 이사회 내 소비자보호위원회 신설과 소비자보호 품질지수 운영 등을 통해 그룹 차원의 예방 체계를 강화하고 있다.

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