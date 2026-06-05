KB국민카드, 환경의 날 맞아 인도네시아에 랜턴 1300개 전달

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 세계 환경의 날을 맞아 에너지 취약지역 아동을 지원하는 '라이팅 칠드런' 활동을 전개한다고 밝혔다.

'라이팅 칠드런'은 전력 공급이 불안정한 지역의 아동들을 위해 임직원과 고객이 직접 조립한 태양광 랜턴을 지원하는 사업이다. 올해는 이달부터 제작에 착수해 총 1300개의 태양광 랜턴을 오는 11월 인도네시아 아동들에게 전달할 계획이다.

[사진=KB국민카드]

KB국민카드는 밀알복지재단과 협력해 2022년부터 해당 사업을 지속해 오고 있으며, 지원된 랜턴은 야간 학습 및 야외 이동 시 아동들의 안전 확보에 활용될 예정이다. 특히 이번 캠페인은 사내 봉사활동 참여자로 모집된 임직원들의 자발적인 참여를 바탕으로, 완성된 기기에는 조립 참여자들의 응원 메시지가 함께 첨부된다.

고객 참여 프로그램도 병행된다. KB국민카드는 지난 해 청년 고객층을 대상으로 랜턴 제작 프로그램을 시행한 데 이어, 올해는 참여 대상 규모를 더 늘려 운영할 방침이다..

KB국민카드 관계자는 "임직원과 고객들이 참여해 만든 태양광 랜턴이 에너지 부족 지역 아동들에게 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 환경 보호와 사회적 책임을 고려한 사회공헌 활동을 지속할 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com