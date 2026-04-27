KB국민카드, 저녁 외식·배달 고객 대상 경품 이벤트

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 27일 저녁 외식·배달 이용 고객을 대상으로 5월 31일까지 경품 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 오후 6시부터 자정 사이 건당 3만원 이상 결제 시 응모되며 한식·중식·배달앱 등 다양한 업종이 대상이다.
- 매일 500명을 추첨해 신세계상품권·다이소상품권·커피 쿠폰 등을 제공하며 행사 기간 총 2만명이 혜택을 받는다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = KB국민카드가 저녁 시간대 외식 및 배달 이용 고객을 대상으로 경품 증정 이벤트를 5월 31일까지 진행한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 기업·비씨·선불카드를 제외한 KB국민카드 고객을 대상으로 한다. 참여를 원하는 고객은 KB Pay 이벤트 페이지에서 응모 후 행사 기간 중 오후 6시부터 자정 사이에 저녁 식사 관련 업종에서 건당 3만원 이상 결제하면 된다.
대상 업종은 ▲한식 ▲중식 ▲일식 ▲양식 ▲패스트푸드점 등 일반음식점과 주점을 포함하며 ▲배달의민족 ▲요기요 ▲쿠팡이츠 등 주요 배달 애플리케이션 이용 건도 적용된다.
이벤트 참여 고객을 대상으로 매일 총 500명을 추첨해 ▲신세계상품권 1만원권(100명) ▲다이소상품권 5000원권(200명) ▲메가MGC커피 아메리카노 쿠폰(200명)을 제공한다. 행사 기간 동안 총 2만명에게 경품이 제공될 예정이다.
KB국민카드 관계자는 "이번 이벤트는 일상적인 저녁 식사에 작은 즐거움을 더할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 고객의 생활 속에서 기분 좋은 경험을 누릴 수 있는 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com