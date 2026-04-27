경찰, 주사기 매점매석 업체 4곳 수사 착수..."불법 행위 엄정 대응"

AI 핵심 요약beta
- 경찰청 국가수사본부가 27일 식약처 고발로 주사기 매점매석 업체 수사 착수했다.
- 수사 대상 4곳을 인천·경기남부·경기북부·전남경찰청에 배당하고 신속 수사 지시했다.
- 이재명 대통령이 25일 SNS로 지속 단속과 엄벌 사후조치 내각 지시했다.
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경찰 "물가 질서 교란 엄정 대응"…李 강력 처벌 지시
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 경찰이 보건당국 특별 단속에서 적발된 주사기 매점매석 업체들에 대해 본격 수사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부는 27일 식품의약품안전처로부터 관련 고발장을 접수한 뒤 사건을 관할 시도경찰청 반부패·경제범죄수사대에 배당하고 신속한 수사를 지시했다고 밝혔다.
수사 대상은 식약처 단속에서 매점매석 혐의가 확인된 주사기 판매업체 4곳으로 사건은 각각 인천·경기남부·경기북부·전남경찰청에 배당됐다.
앞서 식약처는 전국 주사기 판매업체를 대상으로 특별 단속을 실시해 '주사기 매점매석 금지 고시'를 위반한 32개 업체를 적발했으며 이 가운데 혐의가 중한 4곳을 우선 고발했다.
경찰은 식약처 등 관계 기관과 협력해 매점매석 관련 첩보를 수집하고 유통 과정 전반에 대한 점검을 강화할 방침이다.
경찰청은 "국민 생활과 직결된 물가 안정과 건전한 유통 질서 확립을 위해 매점매석 등 불법 행위에 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.
이재명 대통령도 지난 25일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 "지속적 단속은 물론 발각된 위반행위에 대해서는 신속한 수사와 엄벌, 최대치의 행정제재 등 최대한의 사후조치를 내각에 지시했다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com