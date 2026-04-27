민형배, 전남광주 1호 공약 '시민주권 정부' 설계 속도

AI 핵심 요약beta
- 민형배 더불어민주당 후보가 27일 세미나에서 시민주권정부 수립을 강조했다.
- 경선 1호 공약으로 시민과 함께 결정하는 도시를 만들겠다고 밝혔다.
- 세미나 의견을 검토해 구체적 제도 설계에 반영할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 27일 시정 핵심 비전으로 '시민주권정부 수립'을 강조했다.
민 후보는 이날 광주시의회에서 열린 '국민주권주의와 전남광주통합특별시의 출범' 세미나에 참석했다. 이 자리는 한국행정학회가 주최하고 빛고을남도포럼이 주관했다.
민 의원은 "경선에서 내건 1호 공약이 시민주권정부 수립"이라며 "전남과 광주는 오랜 시간 민주주의를 지켜온 역사와 경험을 가진 만큼 다른 어떤 도시보다도 시민주권의 원리를 가장 선명하게 구현해야 할 책임이 있다"고 강조했다.
민 의원은 "행정이 설명하는 것이 아니라 시민과 함께 결정하고 작동하는 도시를 만들어야 한다"며 "시민 주권은 구호가 아니라 구조여야 하고 참여는 형식이 아니라 권한이며 행정은 권력이 아니라 책임이어야 한다"고 말했다.
그는 "이번 토론회가 시민주권의 원리를 명확히 하고 현장에 적용 가능한 내용으로 다듬어지는 계기가 되길 바란다"며 "오늘 논의된 내용이 시민주권정부 전남광주통합특별시의 길을 여는 데 큰 동력이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
민 의원은 이번 세미나에서 제안된 의견을 검토해 시민주권정부 수립을 위한 구체적인 제도 설계에 반영할 계획이다.
bless4ya@newspim.com