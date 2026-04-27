혼다코리아, 무주서 고객 축제 '혼다데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 25일 무주 덕유산 리조트에서 혼다데이를 개최했다.
- 약 1800명이 참여해 모터사이클 11종 시승과 슈퍼커브 전시를 즐겼다.
- 트렁크 테트리스 등 자동차 챌린지와 럭키 드로우를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 혼다코리아가 지난 25일 전라북도 무주 덕유산 리조트에서 고객 이벤트 '혼다데이'를 개최했다고 27일 밝혔다.
매년 전국 주요 도시를 거점으로 열리는 이 행사는 2022년 경기도 양평을 시작으로 강원도 춘천, 경상북도 경주와 상주, 경기도 용인 등에서 진행됐다. 이번 행사에는 약 1800명이 참여했다.
행사장에는 셀프 캠핑존을 운영해 고객들이 휴식과 함께 보드게임 등을 즐길 수 있도록 했다.
모터사이클 프로그램으로는 클래식 네이키드 모터사이클 GB350 시리즈와 로드스포츠 모터사이클 CBR650R, CB650R 등 11개 모델의 시승을 운영했다. 올해 새롭게 출시된 2026년형 슈퍼커브 전시존과 미니 짐카나 이벤트도 진행됐다.
자동차 관련 참여형 이벤트로는 박스를 트렁크에 채우는 '트렁크 테트리스' 챌린지, 보닛 위의 물컵을 지정된 코스로 옮기는 '라이언 물컵 구하기' 챌린지, 사각지대 체험 등이 마련됐다. 럭키 크레인, 커스텀 우드 키링 만들기 등 미니 게임도 운영됐다.
행사장에는 혼다 모빌리티 카페 더 고(the go)존에서 프리미엄 식음료와 휴식 공간을 제공했으며, 혼다 셀러존과 프로혼다, 피렐리 타이어, 핍스 모터사이클 등이 참여했다. 2026년형 슈퍼커브 2대를 1등 경품으로 제공하는 스페셜 럭키 드로우도 진행됐다.
2022년 이래 누적 참가 고객 수는 약 1만500명이다.
y2kid@newspim.com