포스코그룹, 산재가족돌봄재단 출범…5년간 250억 출연

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 27일 산재가족돌봄재단 '포스코 희망이음'을 출범했다.
- 재단은 5년간 250억 원 기금으로 긴급생계비와 재해자 돌봄, 청년 장학금을 지원한다.
- 장인화 회장이 이사장을 맡았으며 소규모 사업장 산재 노동자와 가족을 우선 대상으로 한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코그룹이 산업재해 노동자와 가족의 사회복귀를 지원하기 위해 산재가족돌봄재단 '포스코 희망이음'을 출범했다고 27일 밝혔다. 재단은 고용노동부 산하 비영리 기관으로 향후 5년간 총 250억 원 규모의 기금을 출연해 운영할 계획이다.
재단 이사진은 노동·의료·법률·복지 등 관련 분야 전문가 11명으로 구성됐으며, 장인화 포스코그룹 회장이 초대 이사장을 맡았다.
지원 사업은 세 가지다. 산재 직후 생계 곤란을 겪는 가정을 위한 '긴급생계비 지원', 재해 노동자의 주거환경 개선과 비급여 치료비 지원 및 가족회복 프로그램을 제공하는 '재해자 돌봄', 산재로 학업과 생계를 병행하게 된 재해자 자녀에게 장학금을 지급하는 '청년 희망 자립지원'이다.
지원 대상은 건설·제조업 분야 50인 미만 소규모 사업장 소속의 재해 노동자와 그 가족들을 우선으로 한다. 근로복지공단과 한국장학재단 등 유관기관과 협업할 예정이다.
장인화 회장은 창립총회에서 "산재보상의 사각지대에 놓인 노동자와 가족들을 돕는 데 기업이 진정성을 바탕으로 특별한 사회적 책임감을 가져야 한다"고 말했다.
김영훈 고용노동부 장관은 "기업이 산재로 고통받는 노동자와 가족에 관심을 갖고 산업 현장의 아픔을 공감하고 치유하는 일에 함께한다는 점에서 의미 있다"고 평가했다.
재단은 고용노동부가 지정한 '산업재해근로자의 날'인 28일을 맞아 이날 이사회를 개최해 공식 출범했다.
y2kid@newspim.com