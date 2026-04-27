日닛케이 "삼성전자, 中 가전·TV 판매사업 연내 철수"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 올해 안에 중국 가전·TV 판매사업을 완전 철수할 것으로 전망된다.
- 중국 업체들의 약진으로 수익성이 악화하자 미국 시장과 반도체·스마트폰에 집중하려 한다.
- 다만 생산 체계는 유지해 인근 국가 수출 거점으로 활용할 방침이다.
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삼성 측 "결정된 것 없다" 언급
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 삼성전자가 올해 안에 중국에서 가전·TV 판매사업을 완전 철수할 것으로 전망된다는 일본 언론 보도가 나왔다.
일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 27일 관계자를 인용해 삼성전자가 이르면 이달 중 중국 내 가전·TV 판매사업 중단을 최종 결정한 뒤 거래처와 현지 직원에게 통보하고 재고를 처분해 연내 판매를 종료할 계획이라고 보도했다.
이 보도에 따르면 중국 업체들의 약진으로 현지 수익성이 악화하자 삼성전자가 미국 시장과 반도체·스마트폰 사업에 더 집중하려 한다고 전했다.
다만 중국에서 운영 중인 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가전제품 생산 체계는 유지해 인근 국가로 수출하는 공급 거점으로 활용할 방침이다.
이에 대해 삼성 측은 "결정된 것은 아무것도 없다"고 밝혔다고 닛케이는 전했다.
앞서 용석우 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부장(사장)은 지난 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 매체를 통해 보도된 현지 가전·TV 사업 축소 검토설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 말한 바 있다.
hyeng0@newspim.com