코나아이, KB국민카드 맞손…"포인트리 지역화폐로 쓴다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KB포인트리 1포인트당 지역화폐 1원 전환

NH포인트 이어 KB국민카드까지 협력 확대

전국 18개 지자체 지역화폐 앱과 연계

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 KB국민카드와 손잡고 카드 포인트를 지역화폐로 전환해 사용할 수 있는 서비스를 선보인다.

17일 코나아이는 KB국민카드의 포인트 적립 서비스인 '포인트리'를 자사가 운영하는 지역화폐로 전환할 수 있는 서비스를 오는 22일부터 시작한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 서비스는 NH농협은행 'NH포인트' 연계에 이어 추진되는 것으로, 금융 포인트를 지역화폐와 연결해 지역 내 소비로 이어지도록 하는 것이 특징이다. 코나아이는 이를 통해 민간 금융 포인트를 지역경제 활성화 재원으로 활용하는 선순환 구조를 확대한다는 계획이다.

코나아이 X KB국민카드 포인트리 전환 서비스 홍보 이미지. [사진=코나아이]

서비스 이용자는 지역화폐 앱 내 '포인트 전환' 메뉴를 통해 KB포인트리를 지역화폐 캐시로 전환할 수 있다. 1포인트리는 1원으로 전환되며 최소 10포인트리부터 월 최대 10만 포인트리까지 사용할 수 있다. 전환된 포인트는 결제 시 우선 차감되도록 설계해 이용 편의성도 높였다.

이번 서비스는 천안사랑카드와 경주페이 등 전국 18개 지방자치단체 지역화폐와 연계된다. NH농협은행 포인트 연계 당시 9개 지자체에서 시작했던 서비스 범위도 두 배로 확대됐다.

코나아이는 현재 전국 60여 개 지방자치단체의 지역화폐 플랫폼을 운영하고 있다. 이를 기반으로 은행과 카드사 포인트를 지역화폐와 연결하는 서비스를 제공하며 금융과 지역경제를 잇는 플랫폼 역할을 강화하고 있다.

회사 측은 금융사 입장에서도 별도의 인프라 투자 없이 포인트 활용도를 높일 수 있고, 이용자는 포인트를 지역 상권에서 사용할 수 있어 상생 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.

변동훈 코나아이 사장은 "KB국민카드 포인트리 연계는 소멸될 수 있는 민간 포인트를 지역경제 안에서 활용할 수 있도록 한 사례"라며 "앞으로도 다양한 금융기관과 협력을 확대해 소상공인과 지역경제에 도움이 되는 상생 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

한편 코나아이는 향후 참여 금융기관을 확대해 금융 포인트와 지역화폐를 연결하는 서비스를 지속 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com