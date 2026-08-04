에스폴리텍 "상반기 미국 수출액 약 79% 증가"

AI 핵심 요약beta
- 에스폴리텍이 4일 상반기 미국 수출액이 78.9% 늘었다
- 상반기 전체 수출과 아시아 수출도 큰 폭 증가했다
- AI 데이터센터·항공용 고부가 소재로 수익성 개선했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스폴리텍이 올해 상반기 미국 수출액이 37억7000만원을 기록하며 전년 동기 대비 78.9% 증가했다고 4일 밝혔다.
상반기 전체 수출액은 122억7000만원으로 전년 동기 91억6000만원 대비 33.9% 증가했다. 연결 매출 375억원 중 약 33%가 해외 시장에서 발생했다.
회사에 따르면 미국 수출 증가는 항공기용 난연 소재와 프리미엄 PC·PMMA 제품 판매 확대가 견인했다. 에스폴리텍은 항공기용 난연 소재, 보안문서용 보안필름, 산업용 PC 소재 등을 중심으로 글로벌 고객 저변을 넓혀가고 있다.
특히 인공지능(AI) 데이터센터용 폴리카보네이트 소재 공급을 확대하고 있다. 북미 AI 데이터센터 프로젝트에 적용되는 PC 소재를 공급했으며, ASTM E84 기준 최고등급인 Class A 인증을 확보해 높은 화재 안전성이 요구되는 분야에서의 사업 기회를 넓혀가고 있다.
아시아 시장에서도 성장세가 이어졌다. 베트남 수출은 전년 동기 대비 172.2% 증가한 4억8000만원, 대만 수출은 112.1% 증가한 16억1000만원을 기록했다. 기존 주력 시장인 튀르키예에서도 보안필름 수요 확대에 힘입어 상반기 수출액이 53억8000만원으로 전년 동기 대비 13.3% 증가했다.
고부가 제품 판매 확대와 수익성 개선 전략이 맞물리며 상반기 영업이익 흑자 전환에도 기여했다. 회사는 AI 데이터센터와 항공 산업을 중심으로 차별화된 제품 포트폴리오를 확대하고 글로벌 고객 기반 강화를 이어갈 계획이다.
에스폴리텍 관계자는 "상반기에는 미국 시장을 중심으로 항공 및 산업용 고부가 소재 판매 확대가 이어지며 수출 성장을 이끌었다"며 "AI 데이터센터와 항공 산업을 중심으로 차별화된 스페셜티 제품 포트폴리오를 확대하고, 글로벌 고객 기반 강화와 수익성 중심 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com