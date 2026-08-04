SKT 'A.X K2' 제조·국방으로 확장…조 단위 AI 모델도 개발

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 4일 초거대 AI 'A.X K2'를 제조·반도체·국방 등 산업 현장에 적용하기로 했다
- 'A.X K2'는 6880억 매개변수로 성능이 이전 모델보다 32.2%포인트, 장문 이해는 83.9%포인트 향상됐다
- SKT는 SGA 기술과 경량 모델로 제조·반도체·국방 보안 등에 특화 에이전트를 구축하고 국산 NPU 기반 무료 상용 생태계를 확대한다
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하반기 국방부 공급…제조 AI 에이전트 현장 실증 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK텔레콤이 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 'A.X K2'를 제조와 반도체, 국방 등 산업 현장에 본격 적용한다. 후속 모델은 조 단위 매개변수 규모로 확대하고 국산 신경망처리장치(NPU)와 연계해 독자 AI 생태계 구축에도 속도를 낸다.
김태윤 SKT 파운데이션모델 담당은 4일 자사 뉴스룸 인터뷰에서 "A.X K2는 총 6880억개 매개변수를 갖춘 초거대 언어모델"이라며 "국내외 14개 벤치마크 평균 성능이 이전 모델보다 32.2%포인트 향상됐다"고 밝혔다. 장문 이해와 AI 에이전트 관련 평가 성능은 약 83.9%포인트 개선됐다.
SKT는 긴 대화와 대규모 문서 분석, 반복적인 도구 호출을 안정적으로 처리하는 독자 기술 'SGA'를 적용했다. 텍스트 모델뿐 아니라 이미지와 음성을 이해하는 경량 모델도 함께 개발해 상담·회의 분석과 제조 현장 등으로 활용 범위를 넓힐 계획이다.
산업 현장에서는 숙련공의 경험과 분산된 문서를 AI가 학습해 불량 원인을 분석하고 조치 방안을 안내하는 제조 특화 에이전트를 개발하고 있다. KG스틸, 코넥 등과 현장 실증을 추진 중이며 SK하이닉스 사내 AI 도구에도 경량 모델을 적용해 반도체 지식 검색과 문서 정리 등을 지원하고 있다.
보안 분야 진출도 확대한다. SKT는 A.X K2를 경량화해 하반기 중 국방부에 공급할 계획이다. 향후 에이전틱 강화학습과 사이버 보안, 고속 서빙 기술을 고도화하고 리벨리온과 국산 NPU 기반 상용 서비스도 실증한다. 개발 모델은 상업적 활용이 가능한 무료 라이선스로 공개할 방침이다.
mkyo@newspim.com