농진청, 멕시코와 'K-농기계' 협력…중남미 진출 기반 확대

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연구기관·기업 참여 기술교류회

시험·인증·농업금융 협력방안 논의

현지 적용성 높여 시장 진출 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농촌진흥청이 멕시코와 농업기계 분야 연구·산업 협력을 확대하는 한편, 국내 농기계 기업의 중남미 시장 진출 기반 마련에도 집중한다. 연구기관과 산업계가 함께 참여한 기술교류회를 통해 농기계 시험·인증과 농업금융 제도를 공유하고 현지 농업환경에 맞는 기술 적용 방안을 논의했다.

농진청은 4일 멕시코 텍스코코의 농업기계표준화센터(CENEMA)를 방문해 멕시코 국립산림농업축산연구소(INIFAP)와 농업기계 분야 협력 방안을 논의하고, '한-멕시코 농기계 기술교류회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 방문에는 성제훈 국립농업과학원장을 비롯해 한국농기계공업협동조합과 국내 농기계 기업 관계자들이 함께 참석했다. 국가 연구기관과 산업계가 공동으로 멕시코의 농업기계 정책과 시장을 살펴보고, 향후 연구·산업 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

농촌진흥청 사옥 전경 [사진=농진청]

기술교류회에서는 양국의 농기계 산업과 연구 현황을 공유하고 협력 가능성을 논의했다. 국내 농기계 기업 4곳은 주요 제품과 핵심 기술을 소개하고 멕시코의 작목과 농지 규모, 기후 등 현지 농업 여건에 맞춘 기술 적용 방안과 협력 방향을 발표했다.

멕시코 측은 농기계 시험·인증과 농업금융 제도를 소개하며 한국 기업의 현지 진출을 위한 정보를 공유했다.

멕시코 농기계인증기관(OCIMA)은 농기계 인증제도와 품질관리 체계를 설명했고, 농업기계표준화센터(CENEMA)는 시험·평가 체계와 연구 현황을 발표했다. 농업금융기관(FIRA)은 농기계 보급을 위한 금융 지원 정책과 운영 사례를 소개했다.

이어 멕시코 농업농촌개발부(SADER)와 FIRA 관계자, 국내 기업들이 종합 토론을 통해 농기계 정책과 인증 절차, 시장 진입 조건, 소규모 농가 대상 농기계 구매 지원 제도 등을 논의했다. 참석자들은 양국 간 시험·평가 협력 확대와 국내 농기계의 현지 적용 가능성도 함께 점검했다.

농진청은 이번 교류를 계기로 멕시코와의 연구 협력을 확대하는 한편, 국내 농기계 기업의 중남미 시장 진출을 지원하는 기반을 지속적으로 마련해 나갈 계획이다.

성제훈 농업과학원장은 "멕시코는 다양한 농업환경과 농기계 시험·인증, 농업금융 제도를 갖춰 우리 농기계의 현지 적용 가능성을 함께 검토할 수 있는 중요한 협력국"이라며 "이번 방문을 계기로 양국 간 연구 협력을 확대하고, 국내 농기계 기업의 중남미 시장 진출을 지원할 수 있는 실질적인 기반을 마련해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com