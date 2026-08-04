삼양애니, 불닭 캐릭터 '페포' 브랜드 스토어 오픈

AI 핵심 요약beta
- 삼양애니가 4일 불닭 IP ‘페포’ 브랜드 스토어 ‘페포월드샵’을 오픈했다.
- 페포월드샵에서 인형·키링 등 공식 MD를 판매하고 오픈 기념 10% 할인 프로모션을 진행했다.
- 삼양애니는 9월 미국 페포월드샵 오픈을 추진하며 페포를 글로벌 라이프스타일 IP로 육성할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양라운드스퀘어 계열사 삼양애니가 불닭브랜드의 글로벌 캐릭터 IP '페포(PEPPO)'의 공식 브랜드 스토어 '페포월드샵'을 오픈하고 커머스 플랫폼 운영에 나선다고 4일 밝혔다.
삼양애니는 지난 6월 페포 세계관을 담은 글로벌 공식 플랫폼 '페포월드닷컴'을 오픈해 글로벌 팬들과의 접점을 확대해 왔다. 페포월드샵은 페포 MD 상품을 직접 구매할 수 있는 온라인 스토어로, 불닭 팬들의 관심이 브랜드 경험으로 이어지도록 기획했다.
페포월드샵에서는 페포의 캐릭터성과 불닭 브랜드의 핵심 철학인 'Burn'을 녹여낸 공식 MD를 선보인다. 대표 상품은 페포 플러시 인형과 플러시 키링으로, 재생 PET 소재 등 프리미엄 원단을 사용했다. 이 외에도 페포 수면안대, 모찌 스트레스볼, 반려동물용 실리콘 풉백 키링, 양면 담요 파우치 등을 판매하며, 오픈 기념 주요 상품 10% 할인 프로모션도 진행한다.
삼양애니는 페포를 글로벌 라이프스타일 IP로 육성한다는 방침 아래 오는 9월 미국 페포월드샵 스토어 오픈도 추진할 예정이다.
삼양애니 관계자는 "페포월드샵은 글로벌 팬들이 페포 콘텐츠를 더욱 다양하게 즐기고 브랜드와 지속적으로 소통할 수 있도록 마련한 공간"이라며 "앞으로도 콘텐츠와 상품을 유기적으로 연결해 글로벌 팬덤을 확대하고 페포를 사랑받는 글로벌 캐릭터 IP로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com