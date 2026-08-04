동국제약 루온셀, 현대백화점 클린뷰티 편집숍 '비클린' 입점

AI 핵심 요약beta
- 동국제약 루온셀이 4일 비클린 목동점에 입점했다
- 비클린은 클린뷰티 기준으로 브랜드를 선정했다
- 동국제약은 오프라인 유통 확대에 나서겠다 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마 비건 코스메틱 브랜드 '루온셀(LUONCELL)'이 현대백화점의 웰니스 기반 클린뷰티 편집숍 '비클린(Be CLEAN)' 목동점에 입점했다고 4일 밝혔다.
비클린은 현대백화점이 운영하는 프리미엄 클린뷰티 편집숍으로, 성분 안전성과 브랜드 철학, 지속가능성 등을 기준으로 입점 브랜드를 선정한다.
매장에서는 약 8억개의 엑소좀을 함유한 '셀바이옴 에센스'와 출시 한 달 만에 2026년 화해 시트마스크 모공 효능·효과 부문 1위를 기록한 '하이리프트 겔마스크'를 비롯해 '듀얼 아쿠아 크림', 'PDRN 세럼', '비타씨 세럼' 등을 판매한다.
동국제약은 이번 입점을 계기로 소비자 접점을 확대하고 향후 오프라인 유통 채널도 지속 확대한다는 계획이다.
동국제약 관계자는 "클린뷰티와 가치 소비를 제안하는 비클린과 루온셀의 브랜드 방향성이 맞닿아 이번 입점이 성사됐다"며 "소비자들이 루온셀을 직접 경험할 수 있는 기회를 넓히고 오프라인 채널 확대를 이어가겠다"고 말했다.
루온셀은 피부 세포 케어를 콘셉트로 한 더마 비건 코스메틱 브랜드다. 피부 보호 기능 강화를 위한 '해피셀 콤플렉스(Happycell Complex™)'와 병풀 유래 TECA, PDRN 등을 적용한 '테카바이오힐 콤플렉스(TECA-bioheal Complex™)'를 활용한 제품군을 선보이고 있다.
sykim@newspim.com