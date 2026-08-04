김정욱 농산업혁신실장 "수상태양광, 농촌에 돌려주는 상생모델 돼야"

AI 핵심 요약beta
- 김정욱 농산업혁신정책실장이 4일 서산 대호호 수상태양광 발전수익 상생 모델을 점검했다
- 대호호 수상태양광은 98MW 규모로 운영되며 발전수익 전액을 농업기반시설 보수와 지역 환원에 재투자하고 있다
- 농어촌공사와 동서발전은 2030년까지 3GW 수상태양광을 추진하고 농촌 상생 재생에너지 모델을 확산하기로 했다
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수익 농업용수 시설·주민 지원에 재투자
2030년까지 28개 지구·3GW 확대 추진
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 김정욱 농림축산식품부 농산업혁신정책실장이 4일 충남 서산 대호호 수상태양광 발전현장을 찾아 발전수익을 농업기반시설 유지·관리와 지역사회에 환원하는 상생 모델을 점검했다.
농식품부는 이날 김 실장이 충남 서산시 대호호 내 대규모 수상태양광 발전사업 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검하고, 한국농어촌공사·한국동서발전 등 관계기관과 농업·농촌과 재생에너지의 상생 방안을 논의했다고 밝혔다.
대호호 수상태양광 발전사업은 지난해 준공돼 총 98메가와트(MW) 규모로 운영되고 있다. 특히 농어촌공사가 얻는 발전수익 전액을 저수지 등 노후 농업용수 기반시설 유지·관리에 재투자하고, 마을발전소 건립 등 지역 주민에게 환원하는 구조를 갖춘 것이 특징이다.
농어촌공사는 대호호를 포함해 오는 2030년까지 전국 28개 지구에서 약 3기가와트(GW) 규모의 수상태양광 발전사업을 추진할 계획이다. 아울러 발전사업에 활용할 수 있는 농업기반시설도 지속적으로 발굴해 국가 에너지 전환 정책을 지원한다는 방침이다.
동서발전도 발전사업 수익이 농촌 지역사회에 충분히 환원될 수 있도록 지역 주민과의 소통과 협력을 강화하며 사업을 추진하겠다고 밝혔다.
김 실장은 "재생에너지 확대가 농촌의 새로운 소득과 활력으로 이어지기 위해서는 발전사업 수익이 농업인과 지역주민에게 실질적으로 환원되는 상생 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "앞으로 농업·농촌의 자원과 특성을 살린 재생에너지 모델을 적극 발굴해 농촌이 국가적 에너지 대전환을 이끄는 공간으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com