KB국민은행, 김남길 주연 기업금융 드마라 제작

기업금융 전문가 RM의 역할과 가치 드라마 형식 전달

19일 티저 영상 시작 4편 에피소드로 제작

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 18일 배우 김남길을 주연으로 한 기업금융 관련 드라마 제작을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 18일 배우 김남길을 주연으로 한 기업금융 관련 드라마 제작을 발표했다. [사진=KB국민은행]2026.06.18 dedanhi@newspim.com

이 은행은 지난 3월 공개한 기업금융 광고 '기업의 모든 순간, 국민이 있다'를 통해 금융 지원과 전문성을 홍보한 데 이어, 이번에는 기업금융 전문가 RM의 역할과 가치를 드라마 형식으로 전달할 계획이다.

배우 김남길은 이번 드라마에서 다양한 고민을 가진 기업 고객을 지원하며 진심을 다하는 은행원의 모습을 연기한다. 이 드라마는 기업의 성장 과정에서 문제를 해결하는 기업금융 현장의 따뜻한 모습을 담아낼 예정이다.

드라마는 오는 19일 티저 영상을 시작으로 총 4편의 에피소드로 제작되며, 본편은 매주 금요일 KB국민은행 유튜브 채널에서 순차적으로 공개될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "김남길의 깊이 있는 연기를 통해 기업 고객의 성장을 위해 함께 고민하는 우리 기업금융 현장의 진정성과 전문성을 생생히 보여주고자 했다"며 "앞으로도 다양한 금융 수요에 맞춘 차별화된 서비스와 지원을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 KB국민은행은 금융을 쉽게 전달하기 위한 드라마 제작을 지속하고 있다. 지난해에는 미래금융을 주제로 한 '광야로 걸어가 1·2'를 선보였으며, 전세사기 피해 예방 메시지를 담은 숏폼 드라마 '반반하우스'도 공개하는 등 소비자와의 소통을 확대하고 있다.

또한 KB국민은행은 4월부터 생산적금융 확대를 위해 'SME현장지원팀'을 운영하고 있다. 이 팀은 영업점 기업금융 담당자와 함께 기업에 현장 중심의 금융 컨설팅을 제공하여 지속 가능한 성장 지원에 나서고 있다.

dedanhi@newspim.com