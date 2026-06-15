KB국민카드, 여름 휴가철 맞아 숙박·항공·교통 할인 이벤트

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숙박세일 페스타 연계 국내 숙박 최대 3만원 즉시 할인

국내선 항공권 결제 시 청구할인·캐시백 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 국내 숙박, 항공, 교통 업종에서 할인과 캐시백 혜택을 제공하는 여행 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

먼저 KB Pay 고객을 대상으로 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '2026 대한민국 숙박세일 페스타'와 연계한 국내 숙박 할인 행사를 7월 10일까지 진행한다.

KB Pay 앱내에서 국내 숙박 상품을 결제할 때 최종 결제금액이 10만원 이상이면 10% 즉시 할인을 받을 수 있다. 할인 금액은 최대 3만원이며, 프로모션 코드 'KB2026'을 입력해야 한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 국내 숙박, 항공, 교통 업종에서 할인과 캐시백 혜택을 제공하는 여행 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.06.15 yunyun@newspim.com

숙박세일 페스타 대상 상품의 경우 정부 지원 숙박 할인권을 먼저 적용한 뒤 최종 결제금액 기준으로 KB국민카드 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 이를 통해 고객들의 국내 여행 비용 부담을 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

'2026 대한민국 숙박세일 페스타-여름편'은 7월 31일까지 비수도권 인구감소지역 85개 지자체 숙소를 대상으로 운영된다. 고객은 정부 지원 숙박 할인권과 KB국민카드 할인 혜택을 함께 이용할 수 있다.

국내선 항공권 관련 혜택도 마련했다. 오는 30일까지 항공권 예약 플랫폼 '와이페이모어'에서 KB국민 개인 신용카드로 국내선 항공권을 결제하면 전월 이용실적에 따라 최대 8% 청구할인 혜택을 받을 수 있다.

체크카드 고객을 위한 캐시백 행사도 진행된다. 웹투어를 통해 국내선 항공권을 결제한 KB국민 체크카드 고객에게는 항공권 결제금액의 최대 10%를 캐시백으로 제공한다. 발권수수료는 캐시백 대상에서 제외된다.

여름 휴가 준비 고객을 위한 교통·숙박 캐시백 이벤트도 6월 30일까지 진행한다. 행사에 응모한 뒤 숙박과 철도·고속버스·시외버스 업종에서 KB국민 체크카드로 합산 30만원 이상 이용하면 이용금액의 5%를 캐시백으로 제공한다. 캐시백은 최대 2만원이며 선착순 500명에게 제공된다.

KB국민카드 관계자는 "여름 휴가철을 맞아 국내 여행을 계획하는 고객들이 보다 합리적으로 여행을 준비할 수 있도록 숙박과 항공, 교통 분야 전반에 걸쳐 다양한 혜택을 마련했다"고 말했다.

행사 관련 자세한 내용은 KB Pay에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com