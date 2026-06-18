에듀플렉스, 2026 썸머스쿨 참가자 모집

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 자기주도학습 교육기관 에듀플렉스가 '2026 고밀도 썸머스쿨' 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 학생별 학습 목표와 성적, 학습 습관, 과목별 학습 현황 등을 반영한 개별 맞춤형 커리큘럼 방식으로 운영된다.

에듀플렉스는 진로 계획, 내신 대비, 과목별 학습 계획, 수행평가 준비 등을 포함한 학습 계획을 학생별로 구성할 예정이라고 설명했다.

참가 학생에게는 담임매니저가 배정되며, 학습 계획 수립과 진행 상황 점검을 지원한다. 주간 및 일간 학습 계획을 기반으로 학습 현황을 관리하는 방식이다.

과목별 보완이 필요한 학생에게는 1대 1 개별지도를 제공한다. 수업은 과목과 단원별로 진행되며, 학습 내용에 대한 점검 과정도 함께 운영된다.

또한 학습실에서는 전자기기 사용을 제한하고 계획된 학습 일정에 따라 학습을 진행할 수 있도록 운영할 예정이다.

에듀플렉스 관계자는 "학생별 학습 상황과 목표를 반영한 맞춤형 프로그램으로 운영할 계획"이라고 말했다.

[이미지=에듀플렉스]

whitss@newspim.com