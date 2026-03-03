의왕시의회, 대한적십자사 특별회비 전달…"나눔 실천 앞장"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시의회가 대한적십자사 특별회비 전달식을 개최하며 따뜻한 나눔 실천에 앞장섰다고 3일 밝혔다.
의회에 따르면 전달식에는 의왕시의회 의장을 비롯한 시의원들과 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장과 관계자들이 참석했으며, 지역 내 취약계층 지원과 재난 구호 활동의 중요성에 뜻을 같이했다.
의왕시의회는 매년 적십자 특별회비 모금에 동참하며 인도주의 정신 실천에 앞장서고 있다. 이번 특별회비 역시 재난 발생 시 긴급 구호활동, 위기가정 지원, 사회적 약자 보호 등 다양한 인도적 사업에 사용될 예정이다.
김학기 의장은 "작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 희망이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.
이에 대한적십자사 경기도지사 관계자는 "매년 잊지 않고 소중한 성금을 전달해 주시는 의왕시의회에 감사드린다"며 "기부해 주신 회비는 도움이 필요한 곳에 소중히 사용하겠다"고 답했다.
