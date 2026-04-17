박성훈 "민주, 막장 광란극 대장동 국조로 수사 검사 극단 선택 내몰아"

박성훈 "투병 검사 압박·남욱 진술 근거 법치 파괴"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 17일 더불어민주당 주도의 '조작 기소 국정조사'를 둘러싸고 대장동 수사 담당 현직 검사가 극단적 선택을 시도한 사건과 관련해 "민주당이 이재명 대통령 방탄을 위해 법치를 파괴하는 막장 광란극을 벌이고 있다"고 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 "대장동 수사를 담당했던 현직 검사가 민주당의 강압적인 출석 요구와 동행명령장 발부 압박을 견디다 못해 극단적 선택을 시도했다"며 "해당 검사는 신장암 판정을 받고 투병 중인 환자였다"고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 수석대변인은 "공권력이 보호해야 할 공직자가 오히려 정치적 압박에 내몰린 현실은 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안"이라며 "민주당은 오직 이재명 대통령 방탄을 위해 대한민국 법치를 수호해 온 공직자들을 공개적으로 몰아세우고 윽박질러 죽음의 문턱까지 밀어내는 인격 살인과 조리돌림을 자행 중"이라고 강조했다.

그는 민주당이 대장동 업자 남욱의 진술을 근거로 검찰을 압박하는 것에 대해서도 비판했다.

박 수석대변인은 "민주당이 내세우는 근거가 고작 대장동 업자 남욱의 오락가락 진술"이라며 "단 8000여만원 투자로 천억원대 수익을 챙긴 단군 이래 최대 부패 범죄의 핵심 수혜자이자 범죄자의 주장을 사실 검증 없이 확대 재생산하는 것은 진실 규명이 아니라 정치적 목적을 위한 선택적 활용"이라고 지적했다.

이어 "이재명 기소가 목표였다는 남욱의 주장은 문재인 정부 검찰이 이재명·정진상 관련 핵심 진술을 삭제하려 했다던 본인의 과거 녹취 내용과도 충돌하는 비열한 위증에 불과하다"며 "상황에 따라 진술이 바뀌는 인물의 발언을 근거로 수사를 뒤흔들고 특정 결론을 유도하려는 민주당의 치졸한 시도는 법치주의의 근간을 흔드는 일"이라고 비판했다.

박 수석대변인은 국정조사 위원 구성의 문제점도 지적했다. 그는 "이 국정조사에는 이재명 대통령의 대장동 변호인 출신인 이건태, 김동아 의원이 위원으로 앉아 수사 검사를 심문하고 있다"며 "선수가 심판을 겸하는 것도 모자라 피고인의 대리인이 자신들을 수사한 검사를 단죄하겠다고 나선 이 기괴한 광경은 사적 보복이 정의를 집어삼킨 법치주의의 무덤일 뿐"이라고 꼬집었다.

그러면서 "전직 검찰 총장조차 지금까지 입법부가 사법부 판결에 이렇게 개입한 적이 있나. 헌법과 법률에 어긋난다고 생각한다며 개탄했다"고 덧붙였다.

박 수석대변인은 "민주당은 사법부의 판결조차 부정하고 투병 중인 검사를 사지로 내몰며 부패 범죄자의 입을 빌려 법치를 파괴하는 막장 광란극을 당장 중단하라"며 "진실은 범죄자의 화려한 언변이 아니라 엄정한 법정의 증거 위에 서 있다"고 강조했다.

아울러 "민주당이 오직 이재명 대통령 방탄을 위해 사법 시스템을 파괴한다면 그 칼날은 결국 민주당 자신을 향하게 될 것"이라고 경고했다.

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