SK하이닉스, 이르면 8월 美 증시 ADR 상장 추진

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 미국 ADR 상장을 추진했다.
- SEC가 22일 승인할 가능성이 제기됐다.
- 업계는 8월 상장과 AI 투자유입을 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 추진 중인 미국 주식예탁증서(ADR) 상장이 오는 8월에 이뤄질 수 있다는 전망이 제기됐다.
11일 업계에 따르면 SK하이닉스는 미국 증시 ADR 상장을 추진하고 있다. 전날 로이터통신에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 오는 22일 주간 SK하이닉스의 ADR 상장 신청을 승인할 가능성이 있는 것으로 전해졌다.
다만 SK하이닉스는 구체적인 상장 시기와 규모는 아직 정해지지 않았다는 입장이다
SK하이닉스는 지난 3월 미국 상장을 위해 비공개로 신청서를 제출했다고 밝힌 바 있다. 당시 시장에서는 이번 상장을 통해 최대 140억달러를 조달할 수 있다는 관측도 나왔다.
로이터는 SK하이닉스가 인공지능(AI) 수요 확대와 메모리 시장 내 경쟁력을 바탕으로 미국 상장 계획에 대해 투자자들로부터 매우 긍정적인 반응을 얻었다고 전했다.
업계에서는 SK하이닉스의 미국 상장이 AI 관련 종목에 대한 글로벌 투자 수요를 흡수하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 오픈AI, 앤트로픽, 스페이스X 등 AI·우주 기술 기업들의 상장 기대감이 이어지는 가운데 SK하이닉스도 하반기 미국 증시의 주요 AI 관련 상장 후보로 부상했다.
kji01@newspim.com