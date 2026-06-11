넥써쓰 AI 에이전트 스킬 '크로쓰', 서틱 보안 검증 통과

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 11일 AI 스킬셋 '크로쓰 스킬'의 서틱 보안 스캐너 검증을 통과했다.
- 크로쓰 스킬은 온체인·게임 서비스를 자연어 명령만으로 조회·생성·실행하게 하는 표준 인터페이스다.
- 비밀키 관리·세션 구조 개선 등 보안 보완을 거쳐 신뢰성을 확보하고 온체인 AI 에이전트 플랫폼 도약을 목표로 한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰의 AI 에이전트 스킬셋 '크로쓰 스킬'이 11일 글로벌 웹3 보안 기업 서틱의 AI 스킬 스캐너 검증을 통과했다.
크로쓰 스킬은 AI 에이전트가 지갑, 탈중앙화 거래소(DEX), 익스플로러 등 온체인 서비스와 게임 서비스를 자연어 명령만으로 조회·생성·실행할 수 있도록 연결하는 표준 인터페이스 모음이다.
사용자가 직접 화면을 조작하지 않아도 AI 에이전트가 크로쓰 생태계 전반을 대신 수행할 수 있다.
서틱 AI 스킬 스캐너는 AI 에이전트용 스킬의 보안 리스크를 자동으로 점검하는 도구다. 크로쓰 스킬은 경고·실패 항목 없이 통과했으며 AI 에이전트가 크로쓰 생태계 기능을 실행하는 과정의 신뢰성이 강화됐다.
주요 보완 사항으로는 지갑 비밀키·시크릿 노출 문구 제거, 브라우저 로그인 세션 재사용 구조 제거, 읽기 전용 스킬의 권한 오인 방지, 민감한 로컬 파일이 배포물에 포함되지 않도록 하는 정비 등이 포함됐다.
비밀키를 환경변수 대신 볼트·키관리시스템 기반으로 관리하도록 권장하는 가이드도 반영했다.
크로쓰는 지난 1일 메인넷 2.0 '브레이크포인트'를 가동하며 ERC-8004 온체인 AI 에이전트 표준과 x402 결제 프로토콜을 지원하고 있다.
장현국 넥써쓰 대표는 "이제 넥써쓰의 모든 서비스는 AI 에이전트가 직접 읽고 쓰고 실행할 수 있다"며 "서틱 AI 스킬 스캐너 검증을 전 항목 통과해 그 연결이 안전하다는 점까지 확인한 만큼 크로쓰를 AI 에이전트 시대에 가장 신뢰받는 온체인 게임 플랫폼으로 키워가겠다"고 밝혔다.
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