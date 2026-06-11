정관장, 내수 살리기 동참…홍삼정·에브리타임 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 정관장이 11일 정부 정책에 맞춰 이달 30일까지 건강관리 제품 할인 프로모션을 진행했다고 했다
- 프로모션 기간 홍삼정·에브리타임 등 대표 제품에 최대 20% 할인과 사은품 증정 혜택을 제공한다고 했다
- 오프라인 구매 고객은 QR 스티커 참여로 최대 5만 포인트를 적립하는 응원 포인트 이벤트에도 참여할 수 있다고 했다
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사은품 증정·멤버스 포인트 적립 등 오프라인 혜택 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정관장이 정부의 소비 활성화 정책에 맞춰 건강관리 제품 할인 프로모션을 진행한다. 고물가 부담 속에서도 소비자들이 가까운 매장에서 건강기능식품을 손쉽게 경험할 수 있도록 할인과 사은품, 포인트 적립 혜택을 마련했다.
정관장은 오는 30일까지 '힘내라 대한민국, 건강을 正하세요' 프로모션을 운영한다고 11일 밝혔다. 이번 행사는 정부의 고유가 지원금 지급 등 소비 활성화 정책에 발맞춰 국민들의 건강한 일상과 내수 경기 회복을 응원하기 위해 기획됐다.
프로모션 기간 동안 정관장은 주요 브랜드를 중심으로 할인 혜택을 제공한다. '홍삼정'과 '에브리타임', 'GLPro' 등 대표 제품군에는 최대 20% 할인이 적용된다. '홍삼정(240g)' 2개 구매 시 '홍삼정(50g)'을 증정하는 사은품 행사도 함께 진행된다.
정관장 멤버스 고객을 대상으로 한 '정관장 응원 포인트 이벤트'도 열린다. 행사 기간 오프라인 매장에서 정관장 제품을 구매한 뒤 쇼핑백에 부착된 응원 스티커 QR 코드를 스캔하면 이벤트에 참여할 수 있다. 참여 고객은 최대 5만 포인트까지 적립할 수 있다.
정관장 관계자는 "정부의 소비 활성화 정책 취지에 공감해 내수 진작에 동참하고, 국민 건강 증진에 기여하기 위해 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 고객들이 다양한 구매 혜택으로 정관장 제품을 경험할 수 있도록 프로모션을 확대해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com