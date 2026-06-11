펄어비스 '붉은사막' 글로벌 판매 600만 장...출시 83일만

콘솔 게임 시장서 입지 확보..美 판매 2위 기록

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 개발한 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 글로벌 누적 판매량 600만 장을 달성했다.

붉은사막은 출시 하루 만에 200만 장, 한 달도 안 돼 500만 장을 판매한 데 이어 83일 만에 600만 장 판매를 기록했다. 한국 콘솔 게임 역사에서 이례적인 성과다.

펄어비스가 개발한 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 글로벌 누적 판매량 600만 장을 달성했다. [사진= 펄어비스]

신규 IP로 이 같은 성과를 거둔 점이 주목된다. 글로벌 콘솔 시장은 기존 프랜차이즈 중심으로 형성돼 있는데, 붉은사막은 신작으로 이 시장에서 입지를 확보했다. 미국 시장조사기관 서카나가 5월 발표한 2026년 미국 비디오게임 판매 순위에서 붉은사막은 연간 누적 판매량 2위를 기록했다.

게임의 이용자 유지율도 안정적이다. 미국 경제지 포브스는 "붉은사막은 출시 이후에도 높은 이용자 유지율을 보이며 일반적으로 판매량이 빠르게 감소하는 오픈월드 싱글 플레이 게임과 다른 흐름을 보이고 있다"고 평가했다.

펄어비스는 검은사막의 글로벌 서비스 운영 경험을 바탕으로 붉은사막에 빠른 업데이트와 패치를 진행하고 있다. 자체 게임 엔진인 '블랙스페이스 엔진'을 기반으로 게임 퀄리티를 높였으며 최근 3분기 업데이트 예고와 DLC(다운로드 가능 콘텐츠) 제작을 발표했다.

허진영 펄어비스 대표는 "붉은사막은 신규 IP임에도 불구하고 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 거두게 되어 전 세계 이용자들에게 진심으로 감사드린다"라며 "즐겁고 더 나은 경험을 제공하기 위해 펄어비스는 새로운 도전을 향해 계속 나아가겠다"라고 전했다.

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