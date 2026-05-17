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펄어비스 어닝서프라이즈 이끈 붉은사막 흥행에 AAA급 K-게임 줄선다

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  • 펄어비스가 17일 붉은사막 흥행으로 1분기 어닝서프라이즈를 냈다.
  • 붉은사막은 매출 2665억원을 올리며 역대 분기 최대 실적을 이끌었다.
  • 위메이드와 넥슨게임즈의 차기 AAA작도 글로벌 기대를 모았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

펄어비스 1Q 역대 최대 분기 실적...매출 80%가 붉은사막
위메이드 '프로젝트 탈', 2027년 출시 목표로 개발
넥슨도 '우치 더 웨이페어러'에 추가 투자 결정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 펄어비스가 붉은사막의 흥행으로 1분기 어닝서프라이즈를 기록하면서 차기 국내 AAA 게임의 개발 상황에도 관심이 모아지고 있다.

17일 업계에 따르면 펄어비스는 올해 1분기 붉은사막의 흥행을 앞세워 연결 기준 매출 3285억원, 영업이익 2121억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 419.8%, 영업이익은 2584.8% 급증했다. 이는 역대 분기 최대 실적이다. 그야말로 매출과 영업이익이 수직상승한 셈이다.

펄어비스 '붉은사막'. [사진=펄어비스]

매출 3285억원 중 붉은사막의 매출은 2665억원으로 81%에 달한다. 놀라운 점은 붉은사막이 1분기 막바지인 3월 20일 출시됐다는 데 있다. 이후 출시 한 달도 안 돼 500만장이 판매되면서 펄어비스의 2분기는 물론 연간 실적에도 청신호가 켜졌다.

붉은사막의 흥행은 한국식 AAA(블록버스터)급 게임이 글로벌 시장에서 통했다는 것으로 볼 수 있다. 펄어비스는 붉은사막의 플랫폼별 매출 비중으로 PC와 콘솔 각각 50%로 집계됐다고 밝혔다. 한국의 AAA급 게임이 콘솔 시장에서 성과를 거둔 것이다.

업계의 한 관계자는 "붉은사막의 흥행이 한국 게임업계에도 매우 중요하다"라며 "붉은사막이 성공해야 글로벌 시장에서 한국 게임들이 더 많은 기회를 얻을 수 있기 때문"이라고 말했다.

붉은사막 이후에 대기 중인 한국의 AAA급 게임으로는 위메이드에서 개발 중인 '프로젝트 탈(TAL)'이 있다.

프로젝트 탈 트레일러 이미지 [사진= 위메이드]

프로젝트 탈은 한국 전통의 '탈'과 한국 신화 및 설화를 현대적으로 재해석한 독창적인 세계관을 바탕으로 한다. 위메이드맥스의 개발자회사 매드 엔진이 개발 중으로 지난해 첫 공식 트레일러가 공개됐으며 연내 추가 플레이 영상을 공개한다는 계획이다.

위메이드는 프로젝트 탈을 콘솔 게임 시장의 첫 도전작으로 보고 있다. 프로젝트 탈은 2027년도 출시를 목표로 개발 중이다.

손면석 위메이드맥스 대표는 "프로젝트 탈은 상처 입은 세계를 치유하는 감정적 서사와 정통 액션 RPG의 전투 재미를 결합했다"며 "매드엔진의 기술력과 예술적 감성으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 오픈월드 액션 RPG를 목표로 한다"고 밝혔다.

넥슨게임즈가 개발 중인 우치 더 웨이페어러(Woochi the Wayfarer)도 AAA급 액션 어드벤처 블록버스터 게임이다. 넥슨게임즈가 처음으로 개발하는 싱글 플레이 게임이며 PC·콘솔 플랫폼으로 글로벌 시장에 선보일 예정이다.

우치 더 웨이페어러는 언리얼 엔진5 기반의 생생한 그래픽으로 조선 판타지 세계관을 구현하고 한국 고전소설 '전우치전'를 모티프로 한 오리지널 스토리를 바탕으로 깊은 몰입감을 제공할 예정이다.

또 독창적으로 재해석된 다양한 한국 전통 요괴들과 도술을 자유자재로 부리는 주인공 '우치'의 다채롭고 박진감 넘치는 액션 플레이 경험을 선사한다.

특히 박용현 넥슨게임즈 대표의 '빅게임' 전략이 녹아 있는 신작으로 글로벌 시장의 눈높이에 맞춘 퀄리티와 콘텐츠를 갖춘 게임을 목표로 개발되고 있다. 우치 더 웨이페어러는 지난해 8월 첫 트레일러가 공개됐고 출시 일정은 미정이다.

넥슨게임즈 신작 '우치 더 웨이페어러' 티저 이미지. [사진=넥슨게임즈]

'우치 더 웨이페어러'를 개발 중인 로어볼트(LoreVault)스튜디오는 한국 고유의 역사와 문화를 게임 내 효과적으로 표현하기 위해 한국 문학, 국악 등 각 분야 전문가와 협업하고 있으며 조선시대를 고품질 3D로 재현하기 위해 전국 각지의 문화재를 직접 답사하는 로케이션 헌팅도 진행하고 있다.

패트릭 쇠더룬드 신임 회장 체제에서도 우치 더 웨이페어러는 추가 투자 대상에 포함됐다. 1분기에 자체 기준을 충족하지 못한 프로젝트 3개가 취소됐지만 우치 더 웨이페어러, 낙원: 라스트 파라다이스에 추가 투자를 하기로 한 것이다.

박용현 넥슨게임즈 대표는 "우치 더 웨이페어러는 한국 고유의 전통 소재를 바탕으로 하면서도 전 세계 누구나 공감할 수 있는 감정적 보편성을 갖춘 신선하고 독특한 플레이 경험을 제공할 것"이라며 "넥슨게임즈의 개발력과 축적된 경험을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 게임을 선보일 계획"이라고 전했다.

origin@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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