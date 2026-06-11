이마트·신세계, SSG닷컴 콜옵션 행사…재무적투자자 보유 지분 정리

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이마트·신세계, FI 보유 30% 지분 전량 취득...1조2710억 투입

지분율, 이마트 65.1%·신세계 34.9% 재편…경영 효율화 추진

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 SSG닷컴의 재무적투자자(FI) 지분 전량을 인수하며 지배구조 단순화에 나선다. 이마트와 신세계가 총 1조2700억원 규모의 콜옵션을 행사해 투자자 지분 30%를 모두 확보하면서 SSG닷컴은 사실상 그룹 중심의 경영 체제를 구축하게 됐다.

이마트와 신세계는 11일 각각 이사회를 열고 SSG닷컴 재무적투자자인 올림푸스제일차㈜가 보유한 지분 30% 전량을 공동 취득하기로 결정했다고 밝혔다.

신세계백화점 본점 전경. [사진=신세계]

이번 거래는 양사가 2024년 11월 체결한 주주간계약에 따른 것이다. 당시 계약을 통해 이마트와 신세계는 투자자가 보유한 지분 전량에 대해 매도청구권(콜옵션)을 확보했으며, 행사 시기가 도래함에 따라 권리를 행사하기로 했다.

취득 대상은 재무적투자자가 보유한 SSG닷컴 주식 131만6492주다. 이 가운데 이마트는 85만7036주를 약 8275억원에, 신세계는 45만9456주를 약 4436억원에 각각 취득한다. 총 거래 규모는 약 1조2710억원이다.

거래가 마무리되면 SSG닷컴 지분 구조는 기존 이마트 45.6%, 신세계 24.4%, 재무적투자자 30%에서 이마트 65.1%, 신세계 34.9%로 재편된다. 재무적투자자 지분은 전량 해소된다.

신세계그룹은 이번 콜옵션 행사로 SSG닷컴의 경영 안정성과 사업 추진력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 외부 투자자와의 이해관계 조정 부담이 줄어들면서 플랫폼 경쟁력 강화와 수익성 개선 전략을 보다 신속하게 추진할 수 있다는 판단이다.

그룹은 향후 SSG닷컴의 플랫폼 경쟁력을 강화하고 사업 전문성을 높이는 데 주력할 방침이다. 이를 통해 이마트와 신세계 등 상장 모회사의 기업가치 제고에도 기여하겠다는 계획이다.

이번 지분 정리는 신세계그룹의 온라인 사업 재정비 작업의 일환으로 평가된다. 최근 수익성 중심 경영 기조가 강화되는 가운데 SSG닷컴 역시 외형 성장보다 플랫폼 경쟁력 강화와 내실 경영에 집중할 것으로 전망된다.

nrd@newspim.com