정용진, 이마트·신세계프라퍼티 등기이사 올라…스벅 대표에 신동우 전무

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13년 만에 등기이사 복귀...신세계프라퍼티 각자대표 내정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 그룹 핵심 계열사인 이마트와 신세계프라퍼티 대표이사를 맡으며 경영 전면에 나선다.

최근 스타벅스코리아 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란 등 그룹 안팎의 현안을 수습하는 동시에 미래 성장사업을 직접 챙기겠다는 의지로 풀이된다.

정용진 신세계그룹 회장 [사진=신세계그룹 제공]

◆정용진, 등기이사 선임...2013년 이후 13년 만

신세계그룹은 8일 정 회장을 신세계프라퍼티 각자대표로 내정했다고 밝혔다. 신세계프라퍼티는 이사회를 통해 정 회장을 등기이사로 추천한 뒤 주주총회 승인을 거쳐 대표이사로 선임할 예정이다. 이마트 역시 올해 정기 임원인사에서 대표이사로 내정한 뒤 내년 주주총회를 통해 최종 선임 절차를 밟는다.

정 회장의 등기이사직 복귀는 2013년 3월 이후 13년 만이다. 이는 그룹 경영 전반에 대한 책임을 더욱 명확히 하겠다는 차원이다. 정 회장은 "회사 경영에 대해 명확한 책임을 지라는 시장의 요구를 엄중하게 받아들인다"며 "앞으로 대표이사로서 이사회와 주주의 평가를 받겠다"고 말했다.

이번 결정은 최근 스타벅스코리아 마케팅 논란 이후 쇄신 의지를 보여주는 행보로도 해석된다. 이마트는 스타벅스코리아 운영사인 SCK컴퍼니의 최대주주다. 이마트 대표이사는 스타벅스코리아 이사회 구성과 주요 경영 의사결정에 영향력을 행사하는 자리인 만큼 책임경영 강화의 상징적 의미가 크다는 평가다.

정 회장은 지난해 신세계그룹과 알리바바인터내셔널(Alibaba International)의 합작법인 AG글로벌홀딩스 이사회 의장을 맡은 데 이어 이번에 이마트와 신세계프라퍼티 대표이사까지 맡게 되면서 그룹 핵심 사업을 직접 진두지휘하게 됐다.

특히 신세계프라퍼티는 스타필드 청라 개발과 AI 데이터센터 구축 프로젝트 등 신성장 사업을 담당하는 핵심 계열사다. 신세계그룹은 지난 3월 미국 AI 기업과 데이터센터 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

정 회장은 신세계프라퍼티 대표이사를 맡아 신사업 발굴과 중장기 성장 전략 수립을 총괄하고, 이마트 대표이사로서는 그룹의 핵심 유통사업 경쟁력 강화와 수익성 개선을 직접 챙길 계획이다.

◆스타벅스 신임 대표에 신동우 전무

신세계그룹은 이날 주요 계열사 인사도 함께 발표했다. 지난달 18일부터 공석으로 유지되던 스타벅스코리아 대표 에는 신동우 신세계프라퍼티 지원본부장 겸 재무담당이 내정됐다. 신 대표 내정자는 과거 스타벅스코리아 전략기획본부장을 지낸 전략통으로 평가받는다.

신세계프라퍼티는 이형천 전 개발본부장을 각자대표로 내정했다. 이 대표 내정자는 스타필드 청라 등 대형 개발 프로젝트를 총괄하며 조직 운영과 수익성 개선을 담당하게 된다.

신세계그룹은 신 대표 내정자가 내부 통제 체계 강화와 운영 혁신, 고객 신뢰 회복을 위한 쇄신 작업을 이끌 것이라고 설명했다.

nrd@newspim.com