스타벅스 '탱크데이' 논란 불똥…광주신세계 앞 피켓 시위

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국민주권사수 민주시민연대, 규탄 성명 발표

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 국민주권사수 광주전남 민주시민연대가 20일 광주신세계 앞에서 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 이벤트에 대해 "5·18 역사를 폄훼했다"며 규탄했다.

민주시민연대 소속 회원 6명은 이날 비가 오는 궂은 날씨에도 광주 서구 광천동 광주신세계 앞에 모여 '정용진 사퇴', '5·18 영령이 피눈물 흘린다' 등 문구가 적힌 피켓을 들고 시위를 펼쳤다.

국민주권사수 광주전남 민주시민연대가 20일 광주신세계 앞에서 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 관련 피켓 시위를 펼치고 있다. = 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

이들은 "신세계 그룹과 스타벅스가 감행한 '5·18 탱크데이'와 '책상에 탁!' 마케팅은 대한민국 민주주의 역사를 향한 잔혹한 모독"이라며 분통을 터뜨렸다.

이어 "군사정권의 폭력과 학살을 상징하는 '탱크'와 박종철 열사의 물고문 치사 사건을 은폐하려던 군부독재의 거짓말인 '책상에 탁 !'을 한낱 장사치 마케팅으로 써먹은 천박한 행태에 경악을 금할 수 없다"고 목소리를 높였다.

정용진 신세계 회장의 과거 '멸공 캠페인'을 언급하며 "기업가로서의 최소한의 상식도 없이 국민과 시민을 그저 개돼지로 보는 안하무인격 작태"라고 꼬집었다.

이어 " 살림살이가 팍팍할지언정 돈 되는 일에 영혼까지 파는 추악한 자본 권력에 일자리를 구걸하지 않겠다"며 사퇴를 요구했다.

또한 "광주신세계 확장 공사도 시민이 납득할 수 있는 진정한 사과와 후속 조치가 있을 때까지 공사를 중단하라"고 촉구했다.

bless4ya@newspim.com