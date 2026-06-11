산지서 바로 온 베리…SSG닷컴, 초신선 프로젝트 확대

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이마트와 협업...ㅇ달 17일까지 '초신선 발굴 프로젝트' 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SSG닷컴이 이마트와 손잡고 제철 국산 베리류를 앞세워 신선식품 경쟁력 강화에 나선다.

SSG닷컴은 오는 17일까지 일주일 간 '초신선 발굴 프로젝트'를 통해 국산 블루베리와 체리, 산딸리 등 제철 베리류를 할인 판매한다고 11일 밝혔다.

SSG닷컴이 '초신선 발굴 프로젝트'를 통해 제철 국산 베리(사진)를 소개한다. [사진=SSG닷컴 제공]

초신선 발굴 프로젝트는 SSG닷컴의 온라인 장보기 운영 역량과 이마트의 상품 소싱 경쟁력을 결합해 우수 신선식품을 선보이는 공동 기획 행사다. 매주 맛과 품질, 신선도를 검증한 상품을 선정해 소개하는 것이 특징이다.

이번에 선보이는 국산 베리류는 산지에서 수확한 뒤 빠르게 출고해 과육의 탄력과 향을 살린 것이 강점이다. 대표 상품인 국산 블루베리를 비롯해 배송 권역에 따라 국산 체리와 산딸기도 만나볼 수 있다. 멤버십 회원에게는 추가 할인과 쿠폰 혜택이 제공된다.

행사 상품에는 쓱배송 신선식품에 적용되는 '신선보장제도'도 동일하게 적용된다. 상품 선도에 만족하지 못할 경우 사진을 등록하면 즉시 환불받을 수 있다.

SSG닷컴은 베리 고르는 방법과 활용 레시피 등 관련 콘텐츠도 함께 선보이며 고객 경험 확대에 나설 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 "이마트와의 협업을 바탕으로 신선식품 경쟁력을 지속 강화하고 있다"며 "우수 상품을 꾸준히 발굴해 차별화된 온라인 장보기 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com