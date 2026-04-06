SSG닷컴, '쓱7클럽' 전용 혜택 강화...신규 고객 유입 노린다

쓱배송 상품 구매시 추가 적립·페이백 강화…장보기·브랜드 할인 집중

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SSG닷컴이 신세계그룹 상반기 최대 쇼핑 행사 '랜더스 쇼핑 페스타'를 맞아 멤버십 '쓱7클럽' 회원 혜택을 확대한다. 장보기 적립과 신규 회원 지원을 강화해 고객 유입과 구매 확대를 동시에 노린다는 전략이다.

SSG닷컴은 오는 12일까지 진행되는 '랜더스 쇼핑 페스타' 기간 동안 쓱7클럽 전용 혜택을 강화한다고 6일 밝혔다.

SSG닷컴이 랜쇼페 행사 기간 멤버십 혜택을 확대 운영한다. 사진은 랜쇼페 프로모션 관련 이미지. [사진=SSG닷컴 제공] nrd@newspim.com

행사 기간 쓱7클럽 회원은 기본 7% 적립 혜택에 더해 '쓱배송' 상품 구매 시 추가 적립을 받을 수 있다. 7만원 이상 구매 시 3000원, 10만원 이상 구매 시 5000원을 추가로 적립해준다.

신규 회원 대상 혜택도 확대했다. 장보기 지원금은 기존 5000원에서 7000원으로 늘렸으며, 3개월간 월 구독료를 돌려주는 페이백 혜택도 제공한다. 또한 인기 장보기 상품 3종 중 하나를 77% 할인된 가격에 구매할 수 있는 '웰컴 77%딜'도 운영한다.

고객 참여형 이벤트도 강화했다. 야구 연계 퀴즈 이벤트 '럭키 세븐 히어로'를 신설해 매달 7일 오전 7시부터 7일간 진행한다. 정답을 맞힌 고객에게 추첨을 통해 경품과 SSG머니를 제공하며, 이달 경품으로는 SSG랜더스 최준우 선수 사인 플래그가 준비됐다. 10월까지 총 7회 이벤트에 모두 참여한 고객 중 7명을 추첨해 SSG머니 77만원을 지급한다.

브랜드 할인 행사도 확대한다. 장보기 영역에서는 CJ제일제당, 대상, 농심, 오뚜기, 풀무원, 유한킴벌리, LG생활건강 등이 참여하는 '8대 브랜드 라이벌전'을 진행한다.

패션·뷰티 등 라이프스타일 카테고리에서는 나이키, SK-II, 로보락, 버버리 등 주요 브랜드를 대상으로 하루 2개 브랜드씩 혜택을 집중하는 '브랜드 원데이' 행사도 운영한다.

SSG닷컴 관계자는 "랜더스 쇼핑 페스타 기간 동안 쓱7클럽 회원들이 체감할 수 있는 혜택을 확대했다"며 "회원 전용 프로모션을 지속 강화해 필수 멤버십으로 자리매김하겠다"고 말했다.

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