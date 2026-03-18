SSG닷컴, '쓱7클럽' 신규 회원에 장보기 상품 77% 할인 혜택

'쓱7클럽' 신규 가입자 대상 '웰컴 77% 딜' 상시 운영

매주 인기 상품 3가지 77% 할인…7% 적립 별도 적용

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = SSG닷컴(쓱닷컴)은 유료 멤버십 '쓱7클럽' 신규 가입 고객을 대상으로 인기 장보기 상품을 77% 할인하는 '웰컴 77%딜'을 신설하고 오는 19일부터 매주 상시 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 행사에서 SSG닷컴은 매주 다른 신선·가공식품, 일상용품 3가지를 엄선해 선보인다. 행사는 기간 내 가입한 멤버십 신규 회원을 대상으로 77% 할인 쿠폰을 각 1매씩 지급하는 방식으로 운영된다. 멤버십 기본 혜택인 7% 고정 적립은 별도 적용된다.

SSG닷컴 '웰컴 77%딜'을 신설하고 오는 19일부터 매주 상시 운영한다고 18일 밝혔다. [사진=SSG닷컴]

오는 25일까지 진행되는 첫 행사 상품으로 '미국산 퓨어스펙 고당도 오렌지(1.4kg)', '햇반(210g*12입)', '오가니스트 히말라야 핑크솔트 바디워시(900g)'를 준비해 각각 2~3000원대에 판매한다.

'쓱7클럽'은 월 구독료 2900원에 쓱배송, 스타배송 결제 시 7%를 고정 적립해주는 멤버십이다. 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰 및 백화점몰 상품 무료 반품 혜택도 제공된다. 1000원을 추가하면 OTT '티빙(TVING)' 콘텐츠도 시청할 수 있다.

SSG닷컴은 업계 최고 수준의 장보기 적립과 고객의 체감 혜택을 높일 수 있는 부가 혜택을 결합해 가계 절약에 기여한다는 목표다. 앞서 모든 멤버십 회원을 대상으로 한 전용 특가 행사를 정례화했으며, 입점 브랜드와 단독 상품을 공동 기획해 선보이는 방안도 검토하고 있다.

SSG닷컴 관계자는 "이달 중 가입하는 고객은 3개월간 월 구독료 페이백 혜택을 누리면서 77% 할인 특가 상품까지 구매할 수 있다"며 "가계 물가 부담 완화에 기여할 수 있는 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com