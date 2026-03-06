SSG닷컴, '쓱7클럽 티빙형' 출시…"장보기 적립·OTT 혜택 동시에"

구독료 월 3900원…'가계 절약' 내세워

3개월간 구독료 페이백 등 프로모션

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = SSG닷컴은 장보기 적립 혜택과 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙(TVING) 콘텐츠를 결합한 '쓱7클럽 티빙형'을 공식 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 멤버십은 '가계 절약'을 핵심 가치로 내세워 월 3900원의 합리적인 구독료로 장보기 적립과 콘텐츠 혜택을 동시에 제공한다. 이용자는 매달 '티빙형'과 쇼핑 혜택 중심의 '기본형' 중 원하는 서비스를 선택할 수 있다.

SSG닷컴은 '쓱7클럽 티빙형'을 공식 출시했다고 6일 밝혔다. [사진=SSG닷컴]

쓱세븐클럽 회원은 멤버십 유형과 관계없이 '쓱배송(주간·새벽·트레이더스)'과 '스타배송' 상품 구매 시 결제액의 7%를 SSG머니(쓱머니)로 적립 받는다. 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰 및 백화점몰 상품 무료 반품 혜택도 제공된다.

티빙형 가입 고객은 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 주요 스포츠 중계를 비롯해 최신 인기작과 티빙 오리지널 콘텐츠까지 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있다.

SSG닷컴은 쓱세븐클럽 티빙형 출시를 기념해 3개월간 월 구독료 결제 즉시 4000원을 쓱머니로 캐시백한다. 이와 별개로 가입 시 장보기 지원금 5000원도 1회 지급한다.

친구 초대 이벤트도 마련했다. 기존 회원이 보낸 초대 링크로 신규 가입이 이뤄질 때마다 초대한 회원과 가입한 회원 모두에게 쓱머니 5000원씩을 각각 지급한다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 "장보기 혜택과 OTT를 합리적인 가격에 동시에 누릴 수 있도록 구성했다"며 "특히 프로야구 리그 개막을 앞두고 있어 야구 팬들의 관심이 높을 것으로 기대한다"고 말했다.

