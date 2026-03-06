[로펌이슈] 화우, 금감원 보험감독·IFRS17 전문가 박태익 영입

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 금융감독원에서 보험감독과 검사, 보험회계기준(IFRS17) 관련 제도 운영을 담당해 온 박태익 전 금감원 보험계리 상품 담당 총괄 수석을 전문위원으로 영입했다.

박태익 전 금융감독원 보험계리 상품 담당 총괄 수석. [사진=화우]

화우는 이번 영입이 보험업권 전반에 대한 감독·검사 기조 강화에 대응하고 보험회사 규제 대응 및 사전 리스크 진단 역량을 강화하기 위한 전략적 인재 확충 차원이라고 6일 밝혔다.

박태익 전문위원은 금감원 재직 기간 동안 보험감독, 검사, 리스크 관리 등 보험업 감독 전반과 회계기준 제도 운영을 담당해 온 전문가다. 특히 보험계리상품감독국과 보험리스크감독국에서 IFRS17 도입과 안정화 과정에 참여하며 보험사 계리·회계 관련 감독 기준 마련과 현장 적용에 관여했다.

또 손해보험검사국 재직 시절에는 손해보험사 적기시정조치 및 관련 행정소송 대응을 총괄 지원하는 등 보험회사 감독·제재 업무도 수행했다.

이명수 화우 대표변호사는 "보험업권에 대한 감독·검사 환경이 회계기준 개편, 지급여력 규제 강화 등과 맞물려 한층 정교해지고 있는 상황에서, 감독당국의 실무 논리를 정확히 이해하는 전문가의 역할이 중요해지고 있다"며 "박태익 위원의 합류는 화우의 금융·보험 규제 대응 역량을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

