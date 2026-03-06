권칠승 의원 "촉법소년 범죄 5년간 81% 급증...연령 하향 논의해야"

13세 범죄 절반 집중…성범죄 121% 증가

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령이 촉법소년 연령 하향 논의 필요성을 언급한 가운데, 최근 5년간 촉법소년 소년부 송치 현황이 약 81% 급증한 것으로 나타났다.

국회 행정안전위원회 소속 권칠승 더불어민주당 의원(경기 화성병)이 5일 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 경찰에 검거된 촉법소년 수는 최근 5년간 꾸준히 증가해 2021년 1만1677명에서 2025년 2만1095명으로 약 81% 증가한 것으로 나타났다.

권칠승 더불어민주당 의원 [사진=권칠승 의원실]

연령별로는 형사책임 직전 연령인 13세에 범죄가 집중됐다. 2021년부터 2025년까지 경찰에 검거된 촉법소년 8만9674명 중 13세가 4만5447명으로 전체의 50.6%를 차지했다.

같은 기간 12세가 2만3977명(26.7%), 11세가 1만2068명(13.4%), 10세가 8182명(9.1%) 순으로 나타났다.

범죄 유형별로는 절도가 2021년 5733건에서 2025년 1만110건으로 5년간 약 76.3% 증가했다.

폭력은 2021년 2750건에서 2025년 5520건으로 100.7% 증가하며 두 배 이상 늘어났다. 성범죄(강간·추행)는 2021년 398건에서 2025년 883건으로 약 121.8% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다.

권 의원은 "형사책임 연령 기준 하향에 대한 사회적 논의 본격화해야 할 시점"이라며 "형사책임 직전 연령인 13세에 집중되고 있기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "다만 연령 기준 하향이 만능 해결책이 될 수 있는 것은 아니다"라며 "강력범죄는 선별적으로 엄벌하되, 현행 교화·보호 체계가 실효성 있게 작동하는지 점검하고, 환경적 요인으로 범죄에 내몰리는 구조를 바로잡는 데 집중해야 한다"고 강조했다.

