강서구도 국평 17억…′래미안 엘라비네′ 고분양가 눈길

6일 입주자모집공고 게시

전용 84㎡ 최고 18억4800만원

거주의무 없어…이달 16일 특별공급 개시

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 강서구 재건축 기대주 중 하나로 꼽히는 '래미안 엘라비네'(방화6구역 재건축) 일반분양가가 책정되며 본격적인 공급에 나선다.

방화6구역 재건축 조감도 [자료=서울시]

6일 한국부동산원 청약홈에 따르면 래미안 엘라비네의 3.3㎡당 평균 분양가가 5178만원으로 확정됐다.

평형별로는 ▲44㎡(이하 전용면적) 8억4800만원~9억200만원 ▲59㎡B 13억5600만원~14억2900만원 ▲76㎡A 15억5500만원~16억8800만원 ▲84㎡A 17억300만원~18억4800만원 ▲84㎡B 17억1200만원~18억2000만원 ▲84㎡C 17억1200만원~18억200만원 ▲84㎡D 17억1200만원~18억2000만원 ▲115㎡는 21억300만원~22억3700만원이다. 강서구에서 이른바 '국민평수' 분양가 17억원 시대를 연 첫 단지로 꼽힌다.

분양가는 인근 단지인 마곡엠밸리7단지의 시세를 기준으로 결정됐다. 해당 단지는 지난 1월 전용 84㎡가 19억8500만원(8층)에 거래되며 신고가를 썼다. 현재 동일 면적의 매물 호가는 대부분 20억원을 웃돌고 있다.

방화동 608-97번지 일대 3만1554㎡를 개발하는 이 사업을 통해 지하 3층~지상 16층, 총 10개 동, 557가구(임대 20가구 포함) 규모의 주거단지로 재탄생한다. 일반분양 물량은 272가구다. 단지 규모는 크지 않지만, 서울 지하철 9호선 신방화역 역세권이라는 입지적 장점이 있다.

마곡지구 대단지와 맞닿아 있어 상권과 생활 인프라를 함께 공유할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다. 강서구 최초로 래미안 타이틀이 붙은 단지이기도 하다.

분양가 상한제는 적용되지 않지만 투기과열지구 및 청약과열지역에 해당해 10년의 재당첨제한과 3년의 전매제한 규제가 있다. 거주의무기간은 없다. 오는 16일 특별공급 접수를 시작으로 청약 절차가 진행된다. 당첨자 발표일은 3월 25일이다. 견본주택 관람은 3월 13일부터 15일까지 3일간 가능하다.

