전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

BMW코리아, X7 기반 온라인 한정 에디션 2종 출시…단 7대 판매

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 플래그십 스포츠 액티비티 비히클(SAV) X7을 기반으로 한 온라인 전용 한정 모델 2종을 선보인다.

BMW 코리아(대표 한상윤)는 오는 10일 오후 3시부터 BMW 샵 온라인을 통해 3월 온라인 한정 에디션을 출시한다고 6일 밝혔다. 이번 에디션은 정규 모델에서는 선택할 수 없는 외장 색상과 M 스포츠 프로 패키지를 적용해 희소성과 상품성을 높인 것이 특징이다.

이번에 공개되는 모델은 'BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션'과 'BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션' 두 가지로, 모두 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 한정 판매된다.

BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션. [사진=BMW코리아]

X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션은 BMW M 브랜드의 강력한 성능과 플래그십 SAV의 존재감을 동시에 강조한 모델이다. 외장은 BMW M을 상징하는 색상 가운데 하나인 'M 마리나 베이 블루 메탈릭'을 적용해 대담한 이미지를 강조했다. 전면부에는 어댑티브 LED 헤드라이트 내부를 어둡게 처리한 M 라이트 섀도우 라인과 BMW 키드니 아이코닉 글로우가 적용된 블랙 그릴이 조화를 이루며 강렬한 인상을 완성한다.

여기에 22인치 V 스포크 제트 블랙 휠과 블랙 컬러의 M 스포츠 브레이크를 적용했고, 측면에는 M 하이글로스 섀도우 라인을 더해 고성능 모델 특유의 역동적인 분위기를 강조했다. 탄소 섬유 강화 플라스틱 소재의 M 카본 미러 캡도 장착돼 스포티한 감각을 더한다.

실내는 갈색 계열의 타투포 색상 BMW 인디비주얼 메리노 가죽과 M 카본 파이버 인테리어 트림을 적용해 고급스러움과 스포티함을 동시에 구현했다. 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지와 바워스 & 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템, 5존 자동 공조장치 등 고급 편의 사양도 기본 탑재된다. 또한 7인승 시트 구성을 기본으로 제공해 가족 단위 이동 등 다양한 활용성을 갖춘 것이 특징이다.

파워트레인은 M 트윈파워 터보 V8 가솔린 엔진을 탑재해 최고출력 530마력, 최대토크 76.5kg·m의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4.7초다. 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 2-액슬 어댑티브 에어 서스펜션, M 스포츠 디퍼렌셜, 후륜 조향 기능인 인테그럴 액티브 스티어링, 액티브 롤 컴포트 기능을 포함한 이그제큐티브 드라이브 프로 등이 적용돼 역동적인 주행 성능과 안정적인 승차감을 동시에 확보했다. 이 모델은 단 7대 한정 판매되며 가격은 1억8600만원이다.

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션. [사진=BMW코리아]

함께 출시되는 X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션은 BMW 인디비주얼 페인트와 M 스포츠 프로 패키지를 적용해 럭셔리 SAV의 고급감을 한층 강조한 모델이다. 외장은 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 색상을 적용해 세련되고 도시적인 분위기를 연출한다.

전면부에는 간접 조명 효과를 더한 BMW 키드니 아이코닉 글로우 그릴과 M 라이트 섀도우 라인이 적용된 어댑티브 LED 헤드라이트가 조화를 이루며 고급스러운 이미지를 완성한다. 측면에는 M 하이글로스 섀도우라인과 22인치 V 스포크 제트 블랙 휠, 파란색 캘리퍼의 M 스포츠 브레이크가 적용돼 스포티한 감각을 강조했다.

실내 역시 타투포 색상의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 내장재와 M 카본 인테리어 트림, M 시트벨트를 적용해 고급감과 역동성을 동시에 구현했다. 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지와 5존 자동 공조장치, 뒷좌석 롤러 선블라인드 등 편의 사양도 기본으로 제공된다.

파워트레인은 최고출력 340마력, 최대토크 73.4kg·m를 발휘하는 직렬 6기통 디젤 엔진이 탑재되며, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데는 5.9초가 소요된다. 여기에 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 에어 서스펜션, 인테그럴 액티브 스티어링, 이그제큐티브 드라이브 프로 등을 적용해 주행 안정성과 승차감을 높였다.

chanw@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동