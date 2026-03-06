BMW코리아, X7 기반 온라인 한정 에디션 2종 출시…단 7대 판매

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 플래그십 스포츠 액티비티 비히클(SAV) X7을 기반으로 한 온라인 전용 한정 모델 2종을 선보인다.

BMW 코리아(대표 한상윤)는 오는 10일 오후 3시부터 BMW 샵 온라인을 통해 3월 온라인 한정 에디션을 출시한다고 6일 밝혔다. 이번 에디션은 정규 모델에서는 선택할 수 없는 외장 색상과 M 스포츠 프로 패키지를 적용해 희소성과 상품성을 높인 것이 특징이다.

이번에 공개되는 모델은 'BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션'과 'BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션' 두 가지로, 모두 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 한정 판매된다.

BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션. [사진=BMW코리아]

X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션은 BMW M 브랜드의 강력한 성능과 플래그십 SAV의 존재감을 동시에 강조한 모델이다. 외장은 BMW M을 상징하는 색상 가운데 하나인 'M 마리나 베이 블루 메탈릭'을 적용해 대담한 이미지를 강조했다. 전면부에는 어댑티브 LED 헤드라이트 내부를 어둡게 처리한 M 라이트 섀도우 라인과 BMW 키드니 아이코닉 글로우가 적용된 블랙 그릴이 조화를 이루며 강렬한 인상을 완성한다.

여기에 22인치 V 스포크 제트 블랙 휠과 블랙 컬러의 M 스포츠 브레이크를 적용했고, 측면에는 M 하이글로스 섀도우 라인을 더해 고성능 모델 특유의 역동적인 분위기를 강조했다. 탄소 섬유 강화 플라스틱 소재의 M 카본 미러 캡도 장착돼 스포티한 감각을 더한다.

실내는 갈색 계열의 타투포 색상 BMW 인디비주얼 메리노 가죽과 M 카본 파이버 인테리어 트림을 적용해 고급스러움과 스포티함을 동시에 구현했다. 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지와 바워스 & 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템, 5존 자동 공조장치 등 고급 편의 사양도 기본 탑재된다. 또한 7인승 시트 구성을 기본으로 제공해 가족 단위 이동 등 다양한 활용성을 갖춘 것이 특징이다.

파워트레인은 M 트윈파워 터보 V8 가솔린 엔진을 탑재해 최고출력 530마력, 최대토크 76.5kg·m의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4.7초다. 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 2-액슬 어댑티브 에어 서스펜션, M 스포츠 디퍼렌셜, 후륜 조향 기능인 인테그럴 액티브 스티어링, 액티브 롤 컴포트 기능을 포함한 이그제큐티브 드라이브 프로 등이 적용돼 역동적인 주행 성능과 안정적인 승차감을 동시에 확보했다. 이 모델은 단 7대 한정 판매되며 가격은 1억8600만원이다.

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션. [사진=BMW코리아]

함께 출시되는 X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션은 BMW 인디비주얼 페인트와 M 스포츠 프로 패키지를 적용해 럭셔리 SAV의 고급감을 한층 강조한 모델이다. 외장은 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 색상을 적용해 세련되고 도시적인 분위기를 연출한다.

전면부에는 간접 조명 효과를 더한 BMW 키드니 아이코닉 글로우 그릴과 M 라이트 섀도우 라인이 적용된 어댑티브 LED 헤드라이트가 조화를 이루며 고급스러운 이미지를 완성한다. 측면에는 M 하이글로스 섀도우라인과 22인치 V 스포크 제트 블랙 휠, 파란색 캘리퍼의 M 스포츠 브레이크가 적용돼 스포티한 감각을 강조했다.

실내 역시 타투포 색상의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 내장재와 M 카본 인테리어 트림, M 시트벨트를 적용해 고급감과 역동성을 동시에 구현했다. 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지와 5존 자동 공조장치, 뒷좌석 롤러 선블라인드 등 편의 사양도 기본으로 제공된다.

파워트레인은 최고출력 340마력, 최대토크 73.4kg·m를 발휘하는 직렬 6기통 디젤 엔진이 탑재되며, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데는 5.9초가 소요된다. 여기에 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 에어 서스펜션, 인테그럴 액티브 스티어링, 이그제큐티브 드라이브 프로 등을 적용해 주행 안정성과 승차감을 높였다.

chanw@newspim.com