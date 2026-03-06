르노코리아, 프리미엄 엔진오일 교체 캠페인…최대 20% 할인

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 봄철 차량 관리 수요에 맞춰 엔진오일 교체 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공한다.

르노코리아 케어 서비스. [사진=르노코리아]

르노코리아는 오는 3월 31일까지 엔진 관리 필수 부품인 엔진오일 교체 고객을 대상으로 '프리미엄 엔진오일 교체 특별 혜택 캠페인'을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 전국 7개 직영 서비스센터와 364개 서비스 네트워크에서 동시에 진행된다. 행사 기간 동안 프리미엄 엔진오일로 엔진오일을 교체하는 고객에게는 엔진오일 구매 시 10% 할인 혜택이 제공된다. 또한 프리미엄 엔진오일과 프리미엄 에어컨 필터를 동시에 교환할 경우 프리미엄 엔진오일을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

엔진오일은 엔진 내부의 피스톤과 실린더 마모를 방지하고 오염물질을 제거해 엔진의 원활한 작동을 돕는 핵심 소모품이다. 일반적으로 약 1만~1만5000km 주행 후 교환하는 것이 권장된다.

이번 할인 대상 제품인 '100% 합성 프리미엄 엔진오일'은 합성윤활유 기반 제품으로 고온 환경과 저온 시동 상황에서도 엔진 보호 성능이 우수한 것이 특징이다. 장거리 운행이나 고속 주행 등 가혹한 주행 조건에서도 안정적인 윤활 성능을 제공하며 열과 산화에 대한 내구성이 높아 오일 변질이 적고 교환 주기 연장에도 도움을 준다.

함께 교체할 수 있는 'PM 0.3 프리미엄 캐빈 필터'는 0.3㎛ 크기의 초미세먼지를 최대 99%까지 걸러 실내 공기 질을 개선한다. 항균 처리가 적용돼 필터 내부 박테리아와 알레르기 유발 물질 증식을 억제하며, 악취와 유해가스 흡착 기능을 통해 쾌적한 실내 환경을 제공한다.

르노코리아는 이번 캠페인을 통해 봄철 차량 점검과 실내 공기 관리 수요에 대응한다는 계획이다.

chanw@newspim.com