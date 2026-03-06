해병대, 태국 '코브라골드' 참가… 천호·현궁 첫 해외 실사격

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
미·태 등 9개국 연합훈련, 상륙·실사격·인도적 지원 병행
K-30W 차륜형대공포·현궁 대전차유도무기, 실사격 성능 입증
노적봉함 탑재 전력 390명 출동… 상륙·제병협동훈련 전개

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해병대가 지난달 23일부터 이달 6일까지 태국 일대에서 미국, 태국 등 9개국과 함께 다국적 연합훈련 '코브라골드(Cobra Gold)'에 참가했다고 6일 밝혔다.

'코브라골드'는 미국 인도·태평양사령부와 태국 총사령부가 공동 주관하는 다국적 군사훈련으로, 인도적 지원 및 연합작전 수행능력 향상을 목표로 1982년부터 매년 실시되고 있다. 해병대는 올해로 17번째 참가다.

해병대사령부는 지난달 23일부터 6일까지 태국 일대에서 미국, 태국 등 10개국과 함께 코브라골드 연합훈련에 참가했다고 밝혔다. 지난달 26일 태국 핫야오 해안에 상륙한 해병대 장병들이 하차전투를 하고 있다. [사진=해병대사령부 제공] 2026.03.06 gomsi@newspim.com

올해 훈련에는 한국 외에도 미국, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 일본, 중국, 인도, 호주 등 9개국이 참여했다. 이 가운데 중국과 인도는 인도주의적 민간지원(HADR) 분야에 한정해 참가했다.

이번 훈련에는 해군·해병대 장병 390여 명이 투입됐으며, KAAV(한국형 상륙돌격장갑차)와 K-55A1 자주포, 상륙함 노적봉함(LST-Ⅱ·4900t급) 등이 입체적 상륙작전을 위해 함께 전개됐다.

특히 올해는 K-30W '천호' 차륜형대공포와 '현궁' 대전차유도무기가 최초로 투입돼 연합 제병협동실사격훈련에서 첫 해외 실사격을 실시했다. 해병대는 이를 통해 한국산 장비의 실전 운용성과 신뢰도를 높였다고 평가했다.

연합상륙훈련의 주요 단계는 지난달 26일 태국 핫야오(Hat Yao) 해안에서 미국 해상초계기의 상륙해안정찰로 시작됐다. 이후 한·미·태 3국 해병대 수색부대가 해안으로 전개해 상륙 여건 조성작전을 실시했고, 이어 장병 530여 명이 상륙돌격장갑차와 상륙주정(LCU)에 분승해 지정된 해안으로 상륙했다.

훈련에 참가한 장병들은 오는 16일 국내에 귀항하여 약 40일간의 훈련 일정을 마무리할 예정이다.

김태한 해병대 82대대장(중령)은 "다국적군과의 연합작전 수행체계를 점검하고 실질적 수행능력을 한층 강화할 수 있는 계기였다"며 "한국 해병대의 실전 대응 능력을 국제적으로 입증했다"고 말했다.

지난달 26일 한국, 태국 해병대 상륙장갑차가 태국 핫야오 해안에서 연합예정파를 편성해 해안에 상륙하고 있다. [사진=해병대사령부 제공] 2026.03.06 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

