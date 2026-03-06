中 기술 이어 이번엔 사치품 굴기, 명품도 메이드 인 차이나

중고 명품 시장 전자상거래 통해 급속 성장

애국소비 궈차오 붐타고 중국산 명품 인기↑

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계 최대 규모의 중국 명품 시장이 바닥을 치고 점차 회복세를 보이고 있다. 명품의 해외 시장 구매 비중이 줄고 점차 중국 국내 구입 비중이 늘어나는 한편, 중고 명품과 국산 명품이 인기를 끌고 있다.

6일 중국경영보가 베인앤컴퍼니의 '2025년 중국 명품 시장 보고서'를 인용 보도한 바에 따르면, 명품 카테고리별로 볼 때 화장품 등 미용 분야는 이미 하락세를 딛고 4~7%의 성장세를 기록했다.

경제 불확실성 속에서도 소비자들이 감성적이고 감각적인 경험을 추구하면서 최고급 스킨케어 및 향수 제품 수요가 증가한 것으로 나타났다.

시계, 가방, 의류, 패션 등 중국 개인 명품 시장 전체적으로는 2025년 한 해 여전히 3~5%의 감소세를 나타냈지만, 이는 한 해 전인 2024년의 17~19% 감소와 비교할 때 감소 폭이 대폭 줄어든 것이다.

특히 보석류는 금 가격 상승 추세 속에 가치 보존 및 자산 증식 수요가 늘어나면서 2024년 대비 감소 폭이 0~5%로 크게 줄어들었다.

베인앤컴퍼니는 2025년 중국 명품 시장이 3분기부터 회복 조짐을 보이기 시작했다고 밝히고, 회복의 중요한 요인은 전년 동기 대비 기저 효과와 함께 안정적인 주식 시장 흐름 등에 따른 것이라고 분석했다. 중국 증시는 2025년 3월 양회 이후 3,000포인트 초반대(상하이 지수)에서 4,000포인트 초반까지 꾸준한 상승세를 보여왔다.

베인은 2025년 또 하나의 중국 명품 시장 특징으로 외국에서의 명품 구매 비중이 2023년과 2024년에 비해 크게 감소했음을 지적했다. 보고서에 따르면 중국 명품 소비의 65%는 중국 본토 시장에서, 35%는 해외 시장에서 이뤄졌다.

온라인 SNS 중고 명품 시장 인기

중국 명품 시장 회복세는 특히 중고 명품 시장을 위주로 두드러진 것으로 나타났다. 중국 중고 명품 시장만 떼어놓고 볼 때 2025년 한 해 15~20% 성장세를 보였다.

중국의 중고 명품 시장은 팬데믹 기간 동안 여행 제한과 라이브 스트리밍의 확산으로 시장이 확대됐다. 중고 플랫폼들은 상당한 투자를 유치하고 사업을 확장하며, 전체 명품 생태계에서 중요한 위치를 확보했다.

2025년 중고 명품 시장은 공급 증가 등 여러 요인에 힘입어 새로운 성장세를 보였다. 고액 자산가와 중산층 소비자들이 명품 자산을 매각했고, 가격 압박을 받는 유통상들이 재고 소진을 위해 가격을 인하했다.

소비 측면에서는 젊고 가격에 민감한 소비자들이 신제품 명품의 고급스러움보다는 가성비 등을 중시하는 경향을 보이면서 중고 명품 시장의 인기가 높아졌다.

특히 라이브 스트리밍 전자 상거래 확산과 함께 진품 보증이 확실해지면서 중고 명품에 대한 소비자 신뢰가 높아졌고, 기존에는 명품 구매가 어려웠던 중소도시로 소비자 접근성이 좋아져 시장이 확대됐다. 소득 수준 향상으로 소비자들이 모조품보다는 합리적 가격의 중고 명품에 눈을 돌린 것도 중고 명품 시장 활성화의 요인이 됐다.

브랜드 독립, 명품도 메이드 인 차이나

베인 보고서는 중국 명품 시장의 중요한 변화 중 하나로 중국 자체 명품 브랜드의 부상을 꼽았다. 중국 고유 브랜드들은 혁신적인 디자인과 중국 문화를 접목시켜 소비자들의 관심을 끌면서 명품 시장에서 경쟁력을 높여가고 있다.

중국경영보는 명품 시장 전문가를 인용해, 중국 자체 브랜드는 국제 브랜드와 비교했을 때 문화적 배경과 스토리가 풍부하고, 이를 바탕으로 브랜드 가치와 문화적 정체성을 부각시킬 수 있는 점이 장점이라고 밝혔다.

유리한 가격과 함께 중국산 명품의 품질 향상은 중국 명품 브랜드 시장을 키우는 중요한 요인이다. 중국의 Z세대 소비자들이 처음 구매하는 명품은 대체로 해외 브랜드에 비해 가격이 저렴한 현지 브랜드인 것으로 알려졌다.

중국경영보는 해외 브랜드를 구매할 여력이 없는 명품 시장 신규 소비자들이 가성비 높은 중국산 현지 명품 브랜드 구매에 점점 더 큰 관심을 보이고 있다고 전했다. 현지 명품 브랜드가 성장함에 따라 상대적으로 해외 브랜드에 대한 인기가 시들해지고 있다는 분석이다.

중국 국산 명품 브랜드는 앞으로 중국 명품 시장 구도를 크게 바꿀 것으로 예상된다. 명품 업계는 중국 국산 명품 업체들이 전통적 요소를 접목시켜 독창적인 브랜드 및 마케팅 전략을 구사하고 동시에 '궈차오(국산 브랜드 구매 트렌드)' 붐을 활용해 해외 브랜드와의 격차를 좁혀나갈 것으로 내다보고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com