[깐부회동 시즌2] 노래방 대신 BBQ로…젠슨 황 '치킨 2차'(포토)

AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황 엔비디아 CEO가 5일 국내 재계 총수들과 BBQ 홍대입구점에서 2차 회동을 했다
- 이들은 서울 홍대 인근 삼겹살집에서 1차 만찬 후 치킨집으로 이동하기로 했다
- 황 CEO는 입국 직후 한국식 비비큐·삼계탕 등 한국 음식과 코리안 프라이드 치킨을 그리웠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 김정인 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 국내 주요 기업 총수들의 2차 회동 장소가 BBQ 홍대입구점으로 확정됐다. 당초 노래방 2차 가능성이 거론됐지만, 최종 행선지는 치킨집으로 정해졌다.
5일 업계에 따르면 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장은 이날 서울 홍대 인근 삼겹살집에서 만찬을 가진 뒤 2차 장소로 BBQ 홍대입구점을 찾을 예정이다.
앞서 황 CEO는 이날 오후 김포공항을 통해 입국한 직후부터 한국 음식에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 취재진을 만나 "한국을 위한 몇 가지 깜짝 선물이 준비돼 있다"고 밝히는 한편 "코리안 프라이드 치킨이 그리웠다. 한국식 비비큐와 삼계탕 등 한국 음식을 좋아한다"고 말했다.
mkyo@newspim.com