[깐부회동 시즌2] '삼소 회동'서 젠슨 황 "GO SK, GO LG, GO 네이버!"..."호우"로 화답(종합)

최태원·구광모·이해진과 홍대 삼겹살집 집결…'깐부회동 시즌2' 본격 개막

황 CEO, 아이들 사인·셀카 요청 응하며 시민들과 자연스러운 소통 이어가

구광모 직접 고기 굽고 소맥 제조…건배·원샷 오가며 화기애애한 만찬 분위기

[서울=뉴스핌] 서영욱 정승원 김정인 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 5일 저녁 서울 홍대의 한 삼겹살집에서 이른바 '삼소 회동'을 시작했다. 지난해 강남의 깐부치킨 회동에 이어 다시 한번 재계와 정보기술(IT) 업계의 시선이 홍대로 쏠렸다.

이날 회동 장소에는 최태원 회장과 구광모 회장이 검은색 정장 차림으로 먼저 도착했다. 뒤이어 베이지색 재킷을 입은 이해진 의장이 모습을 드러내며 참석자들이 차례로 자리를 채웠다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

세 사람은 원형 테이블에 둘러앉아 반갑게 인사를 나눈 뒤 담소를 이어갔다. 웃음이 끊이지 않는 화기애애한 분위기 속에서 구광모 회장은 직접 휴지를 뽑아 숟가락과 젓가락을 세팅하는 모습을 보이기도 했다.

젠슨 황 CEO가 도착하기 전 세 사람은 참이슬과 맥주를 섞은 소맥을 제조해 먼저 잔을 기울였다. 회동 장소 주변에는 시민과 취재진이 계속 몰려들었고 경찰은 일방통행 동선을 운영하며 식당 인근 접근을 통제하기 시작했다. 인근에서는 버스킹 공연도 이어져 홍대 특유의 분위기를 더했다.

오후 7시 10분께 젠슨 황 CEO가 회동 장소에 도착하자 현장은 순식간에 술렁였다. 황 CEO는 곧바로 자리로 향하지 않고 식당 내 다른 테이블에 있던 아이들과 먼저 인사를 나눴다. 사인을 해주고 함께 사진을 찍는 등 특유의 친근한 모습으로 시민들과 소통했다.

이후 황 CEO는 최태원 회장, 구광모 회장, 이해진 의장과 인사를 나눈 뒤 테이블에 합류했다. 자리 배치는 젠슨 황 CEO를 기준으로 시계 방향으로 이해진 의장, 구광모 회장, 최태원 회장 순이었다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

본격적인 만찬이 시작되자 구광모 회장은 집게를 들고 직접 고기를 굽기 시작했다. 구 회장은 회동 내내 참석자들의 접시에 고기를 덜어주고 소맥을 제조하는 등 사실상 '고기 담당' 역할을 맡는 모습이었다.

황 CEO 역시 능숙하게 고기를 쌈에 싸 먹으며 대화를 이어갔다. 참석자들은 수차례 건배를 나누며 맥주잔과 소맥잔을 비웠고, 황 CEO는 연신 "나이스(Nice)"를 외치며 만족감을 나타냈다.

다만 테이블이 식당 안쪽에 자리 잡고 있어 구체적인 대화 내용은 외부에 전달되지 않았다. AI 반도체와 데이터센터, 로보틱스, 소버린 AI 등 다양한 협력 의제가 오갈 것으로 예상되지만 현장에서는 대화 내용을 확인하기 어려웠다.

회동 중에는 황 CEO의 딸인 매디슨 황도 테이블을 찾아와 참석자들에게 무언가를 설명하는 모습이 목격됐다. 현장에서는 참석자들이 2차로 노래방을 갈 수 있다는 이야기도 흘러나왔다.

최태원 회장은 최근 관심을 모으고 있는 트라이폴드폰을 손에 들고 있는 모습이 포착되기도 했다.

황 CEO는 회동 도중에도 시민들과의 소통을 이어갔다. 옆 테이블 손님들과 자연스럽게 셀카를 찍고 기념 촬영 요청에도 응했다. 사진 촬영을 마친 뒤에는 참석자들과 다시 건배를 하며 잔을 비우는 모습도 연출됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득하다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

분위기가 무르익은 가운데 황 CEO는 갑자기 "고 코리아(Go Korea)!"를 외쳤고 참석자들이 호응했다. 이어 "고 SK, 고 LG, 고 네이버!"라고 외치자 구광모 회장은 곧바로 "호우!"라고 화답하며 환호했다. 테이블에서는 웃음이 터져 나왔고 참석자들은 잔을 부딪치며 건배를 이어갔다.

이번 회동은 지난해 10월 강남의 깐부치킨에서 이뤄진 '깐부 회동' 이후 약 8개월 만에 성사된 대형 만남이다. 당시 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장이 함께했다면, 이번에는 최태원 회장과 구광모 회장, 이해진 의장이 새롭게 합류했다.

재계와 IT 업계는 이번 만남이 단순한 친목 모임을 넘어 AI 반도체와 데이터센터, 로보틱스, AI 서비스 등 차세대 산업 협력의 접점을 넓히는 계기가 될 수 있을지 주목하고 있다. 홍대의 평범한 삼겹살집에서 시작된 '형님 회동'은 늦은 밤까지 이어질 전망이다.

syu@newspim.com