전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.06 (토)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

[깐부회동 시즌2] '삼소 회동'서 젠슨 황 "GO SK, GO LG, GO 네이버!"..."호우"로 화답(종합)

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 젠슨 황과 최태원·구광모·이해진이 5일 홍대서 만났다.
  • 삼겹살집 회동에서 소맥과 건배를 나누며 웃음꽃을 피웠다.
  • AI 반도체·데이터센터 협력 기대가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최태원·구광모·이해진과 홍대 삼겹살집 집결…'깐부회동 시즌2' 본격 개막
황 CEO, 아이들 사인·셀카 요청 응하며 시민들과 자연스러운 소통 이어가
구광모 직접 고기 굽고 소맥 제조…건배·원샷 오가며 화기애애한 만찬 분위기

[서울=뉴스핌] 서영욱 정승원 김정인 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 5일 저녁 서울 홍대의 한 삼겹살집에서 이른바 '삼소 회동'을 시작했다. 지난해 강남의 깐부치킨 회동에 이어 다시 한번 재계와 정보기술(IT) 업계의 시선이 홍대로 쏠렸다.

이날 회동 장소에는 최태원 회장과 구광모 회장이 검은색 정장 차림으로 먼저 도착했다. 뒤이어 베이지색 재킷을 입은 이해진 의장이 모습을 드러내며 참석자들이 차례로 자리를 채웠다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

세 사람은 원형 테이블에 둘러앉아 반갑게 인사를 나눈 뒤 담소를 이어갔다. 웃음이 끊이지 않는 화기애애한 분위기 속에서 구광모 회장은 직접 휴지를 뽑아 숟가락과 젓가락을 세팅하는 모습을 보이기도 했다.

젠슨 황 CEO가 도착하기 전 세 사람은 참이슬과 맥주를 섞은 소맥을 제조해 먼저 잔을 기울였다. 회동 장소 주변에는 시민과 취재진이 계속 몰려들었고 경찰은 일방통행 동선을 운영하며 식당 인근 접근을 통제하기 시작했다. 인근에서는 버스킹 공연도 이어져 홍대 특유의 분위기를 더했다.

오후 7시 10분께 젠슨 황 CEO가 회동 장소에 도착하자 현장은 순식간에 술렁였다. 황 CEO는 곧바로 자리로 향하지 않고 식당 내 다른 테이블에 있던 아이들과 먼저 인사를 나눴다. 사인을 해주고 함께 사진을 찍는 등 특유의 친근한 모습으로 시민들과 소통했다.

이후 황 CEO는 최태원 회장, 구광모 회장, 이해진 의장과 인사를 나눈 뒤 테이블에 합류했다. 자리 배치는 젠슨 황 CEO를 기준으로 시계 방향으로 이해진 의장, 구광모 회장, 최태원 회장 순이었다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

본격적인 만찬이 시작되자 구광모 회장은 집게를 들고 직접 고기를 굽기 시작했다. 구 회장은 회동 내내 참석자들의 접시에 고기를 덜어주고 소맥을 제조하는 등 사실상 '고기 담당' 역할을 맡는 모습이었다.

황 CEO 역시 능숙하게 고기를 쌈에 싸 먹으며 대화를 이어갔다. 참석자들은 수차례 건배를 나누며 맥주잔과 소맥잔을 비웠고, 황 CEO는 연신 "나이스(Nice)"를 외치며 만족감을 나타냈다.

다만 테이블이 식당 안쪽에 자리 잡고 있어 구체적인 대화 내용은 외부에 전달되지 않았다. AI 반도체와 데이터센터, 로보틱스, 소버린 AI 등 다양한 협력 의제가 오갈 것으로 예상되지만 현장에서는 대화 내용을 확인하기 어려웠다.

회동 중에는 황 CEO의 딸인 매디슨 황도 테이블을 찾아와 참석자들에게 무언가를 설명하는 모습이 목격됐다. 현장에서는 참석자들이 2차로 노래방을 갈 수 있다는 이야기도 흘러나왔다.
최태원 회장은 최근 관심을 모으고 있는 트라이폴드폰을 손에 들고 있는 모습이 포착되기도 했다.

황 CEO는 회동 도중에도 시민들과의 소통을 이어갔다. 옆 테이블 손님들과 자연스럽게 셀카를 찍고 기념 촬영 요청에도 응했다. 사진 촬영을 마친 뒤에는 참석자들과 다시 건배를 하며 잔을 비우는 모습도 연출됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득하다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

분위기가 무르익은 가운데 황 CEO는 갑자기 "고 코리아(Go Korea)!"를 외쳤고 참석자들이 호응했다. 이어 "고 SK, 고 LG, 고 네이버!"라고 외치자 구광모 회장은 곧바로 "호우!"라고 화답하며 환호했다. 테이블에서는 웃음이 터져 나왔고 참석자들은 잔을 부딪치며 건배를 이어갔다.

이번 회동은 지난해 10월 강남의 깐부치킨에서 이뤄진 '깐부 회동' 이후 약 8개월 만에 성사된 대형 만남이다. 당시 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장이 함께했다면, 이번에는 최태원 회장과 구광모 회장, 이해진 의장이 새롭게 합류했다.

재계와 IT 업계는 이번 만남이 단순한 친목 모임을 넘어 AI 반도체와 데이터센터, 로보틱스, AI 서비스 등 차세대 산업 협력의 접점을 넓히는 계기가 될 수 있을지 주목하고 있다. 홍대의 평범한 삼겹살집에서 시작된 '형님 회동'은 늦은 밤까지 이어질 전망이다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동