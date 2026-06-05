[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "삼성·SK·현대차·LG·네이버 모두 잘 나간다…주가 높은 것도 기뻐"

홍대 삼겹살집 앞 즉석 연설…최태원·구광모·이해진과 '삼소 회동'

"올해는 시작에 불과"…HBM·LPDDR 수요 확대 예고하며 한국 기업들과 AI 협력 강조

[서울=뉴스핌] 서영욱 정승원 김정인 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 삼성전자와 SK하이닉스, 현대자동차, LG, 네이버 등 국내 주요 기업들의 성장세를 치켜세우며 "주가가 높이 올라가 있는 것도 매우 기쁘다"고 말했다. 인공지능(AI) 산업 호황 속에서 한국 기업들이 엔비디아와 함께 성장하고 있다는 점을 강조한 발언으로 풀이된다.

황 CEO는 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살집 '형님저요'에서 열린 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동' 도중 취재진 앞에 나와 즉석 연설을 통해 이같이 밝혔다.

이날 만찬에는 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 참석했다. 황 CEO는 식당 밖에 모인 취재진과 시민들 앞에서 약 4분간 직접 마이크를 잡고 한국 방문 이유와 향후 협력 계획을 설명했다.

그는 "이번 한국 방문은 나에게 매우 중요한 일"이라며 "한국의 파트너들과 고객들에게 감사하고 함께 축하하기 위해 왔다"고 말했다. 이어 "여기 있는 나의 친구들은 매우 좋은 한 해를 보냈다"며 "하지만 이것은 시작에 불과하다"고 강조했다.

특히 황 CEO는 한국 기업들의 최근 성과를 거론하며 만족감을 드러냈다. 그는 "SK하이닉스, 삼성, LG, 현대차, 네이버, 우리 모두가 크게 성장하고 있다"며 "그들이 정말 훌륭한 일을 하고 있어 매우 기쁘다"고 말했다.

이어 "그들의 사업이 잘되고 있는 것도 기쁘고 주가가 매우 높이 올라가 있는 것도 기쁘다"며 "한국 경제가 매우 잘되고 있는 것도 기쁘다"고 덧붙였다. AI 산업 성장의 수혜를 입고 있는 국내 주요 기업들의 실적과 기업가치 상승을 직접 언급한 것이다.

취재진 앞에 선 젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=김정인 기자]

황 CEO는 이날 최근 엔비디아가 공개한 차세대 제품들도 소개했다. 그는 "이번 주 네 가지 신제품을 발표했다"며 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 '베라 루빈(Vera Rubin)', 신규 CPU '베라(Vera)', AI PC 플랫폼 'RTX 스파크(RTX Spark)', 로보틱스 프로세서 제품군을 차례로 언급했다.

그러면서 "베라 루빈은 매우 많은 고대역폭메모리(HBM)와 LPDDR을 사용할 것이고, 베라 CPU와 RTX 스파크 역시 대규모 LPDDR5 메모리를 필요로 한다"고 설명했다.

이는 삼성전자와 SK하이닉스가 주력으로 공급하는 HBM과 LPDDR 수요가 앞으로 더욱 확대될 것임을 시사하는 발언으로 해석된다.

현대차와의 협력도 재차 강조했다. 황 CEO는 "자율주행차 분야에서 현대차와 큰 파트너십을 맺고 있으며 로보틱스 분야에서도 현대차와 협력하고 있다"고 말했다.

이어 "올해는 하나의 제품이 있었지만 내년에는 네 개의 새로운 제품이 준비돼 있다"며 "우리는 매우 바빠질 것이고 매우 흥미로운 한 해가 될 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com