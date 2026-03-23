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신세계그룹, 내달 상반기 최대 쇼핑 축제 연다...계열사 총출동

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내달 1일부터 12일 간 '랜더스 쇼핑페스타' 진행...먹거리 혜택 총망라
본행사 앞서 생필품 최대 60% 할인...사전행사로 혜택 극대화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 상반기 최대 쇼핑 축제 '랜더스 쇼핑페스타(이하 랜쇼페)'를 다음달 1일부터 12일까지 12일 간 개최한다고 23일 밝혔다.

올해로 6회차를 맞은 이번 행사는 이마트, 신세계백화점, SSG닷컴, G마켓 등 주요 계열사가 총출동하는 그룹 통합 프로모션이다. 온·오프라인을 아우르는 쇼핑 경험 확대와 고객 체감 혜택 강화에 초점을 맞췄다.

신세계그룹이 상반기 최대 쇼핑 축제 '랜더스 쇼핑페스타(이하 랜쇼페)'를 다음달 1일부터 12일까지 12일 간 개최한다고 밝혔다. 사진은 랜쇼페 대표 이미지 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

이번 행사에서는 계열사 경쟁력을 집약한 핵심 상품 '슈퍼스타템' 16종이 새롭게 공개된다. 슈퍼스타템은 '랜쇼페' 기간 동안 가장 강력한 혜택을 담은 각 계열사의 핵심 상품으로, 인기 먹거리부터 라이프스타일까지 폭넓게 구성됐다.

이마트는 스테이크 브랜드 '헤비 앤 텐더'를 40% 할인 판매하고, 신세계백화점은 럭셔리 큐레이션 공간 '트웰브' 상품과 암소한우 특가를 선보인다. 이마트24는 손종원 셰프 협업 간편식 7종을 출시하고, 스타벅스는 KBO리그 컬래버레이션 상품을 내놓는다. 신세계까사는 안마의자 '캄포 레스트 마사지 리클라이너'를, G마켓은 로보락 로봇청소기를 특가에 판매한다.

먹거리 혜택도 강화됐다. '2026 랜슐랭 가이드' 온라인 페이지를 통해 전 계열사 식음 혜택을 통합 제공한다. 신세계백화점은 푸드존 최대 30% 할인 쿠폰팩을 제공하고, 조선호텔앤리조트는 주요 레스토랑 코스를 최대 20% 할인한다. 노브랜드 버거는 4700원 특가 세트를, SSG닷컴은 참외·포도·한우 등 신선식품을 최대 40% 할인 판매한다. 이외에도 170여 종 인기 상품과 봄 시즌 클리어런스 세일이 함께 진행되며, SSG닷컴은 멤버십 회원 전용 특가 상품도 선보인다.

행사에 앞서 사전 프로모션도 진행된다. 이마트는 오는 26일부터 31일까지 '미리보는 랜쇼페'를 통해 생필품과 먹거리를 최대 60% 할인 판매한다. 와인, 간편식, 두부·콩나물 등 식재료와 세탁세제·키친타월 등 생활용품을 신세계포인트 적립 시 특가에 제공한다. 또한 이마트 앱 룰렛 이벤트를 통해 본 행사에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰도 지급한다.

체험형 이벤트도 마련됐다. 이달 28~29일 인천 SSG랜더스필드에서는 계열사 팝업스토어가 운영되며, 커스텀 티셔츠 제작, 시식 부스, 경품 이벤트 등이 진행된다. SSG닷컴은 현장 멤버십 가입 고객에게 굿즈를 제공한다.

신세계그룹은 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 인공지능(AI) 콘셉트 광고도 공개할 예정이다. 그룹 관계자는 "올해 랜쇼페는 고객이 체감할 수 있는 혜택 강도를 높인 것이 특징"이라며 "단순 할인에서 나아가 즐거운 쇼핑 경험을 제공하는 통합 마케팅을 강화하겠다"고 밝혔다

nrd@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.   여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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