신세계까사 까사미아, 소파 신제품 2종 출시..."봄 웨딩·이사 수요 겨냥"

패브릭 모듈 소파 '모나코', 캄포 디자인 감도 계승
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신세계까사의 프리미엄 라이프스타일 브랜드 까사미아가 봄 시즌 혼수·이사 고객을 겨냥해 소파 신제품 2종을 출시했다고 10일 밝혔다.
패브릭 모듈 소파 '모나코'는 까사미아 베스트셀러 소파 '캄포'의 디자인 감도를 계승하면서도 최근 인테리어 트렌드를 반영해 한층 부드러운 곡선 실루엣을 적용한 신제품이다. 기존 캄포가 직선 중심의 안정적인 디자인을 강조했다면, 모나코는 유려한 라인을 통해 보다 편안하고 세련된 거실 분위기를 연출한다.
등받이가 낮은 로우백 구조를 적용했으며, 색상은 아이보리와 베이지 두 가지다. 모듈 구조를 적용해 좌·우 모듈과 암리스, 오토만 등을 자유롭게 조합할 수 있어 유연한 공간 연출이 가능하다. 필요에 따라 각 모듈을 분리해 독립적으로 사용할 수 있어 활용도가 높다.
편안한 착석감을 위한 디테일도 강화했다. 로우백 디자인의 개방감은 유지하면서 등받이 각도를 조절할 수 있는 헤드 틸팅 기능을 적용했다. 좌방석에는 덕페더와 화이버 내장재를 사용해 포근하면서도 안정적인 착석감을 구현했다. 좌방석 커버는 벨크로 방식으로 분리할 수 있어 위생적인 관리가 가능하다.
'시에나'는 리클라이너 소파 특유의 묵직한 인상을 줄이고 디자인과 기능을 동시에 강화한 모델이다. 하단이 막히지 않은 오픈 베이스 구조와 18cm(센티미터) 높이의 다릿발을 적용한 플로팅 디자인으로 넓은 공간감을 구현했다.
기존 리클라이너 대비 슬림한 좌방석 구조를 적용해 부피감을 줄였으며, 좌방석부터 풋보드까지 이어지는 곡선 디자인과 필로우형 팔걸이를 적용해 착석 시 편안함을 느낄 수 있다.
리클라이너에는 듀얼 모터를 적용해 사용자의 체형과 자세에 맞게 각도를 세밀하게 조절할 수 있다. 벽에 가까이 배치해도 리클라이닝이 가능한 '제로월(Zero Wall)' 시스템을 적용해 공간 활용도도 높였다. 컵홀더와 수납공간, 히든 콘센트를 갖춘 홈바 옵션도 선택할 수 있으며 '키즈락(Kids Lock)' 기능을 적용해 안전성도 높였다.
소재는 북미산 원피를 이탈리아 테너리 '지니스(ZINIS)'에서 가공한 탑그레인 소가죽을 사용했다. 컬러는 라이트 그레이와 웜 그레이 두 가지다.
까사미아는 이번 소파 신제품과 함께 리빙룸 가구 신제품도 순차적으로 선보이며 거실 공간 전반을 아우르는 신(SCENE) 제안을 강화할 계획이다.
한편 신세계까사는 내달 14일까지 까사미아와 프리미엄 수면 브랜드 마테라소 제품을 중심으로 혼수·이사 고객을 위한 '웨딩 페스타'를 진행한다. 마테라소 모션베드 '르 무브'와 비건 폼 매트리스 '오아시스 세도나' 세트 최대 20% 할인, 까사미아 베스트셀러 소파 '캄포'와 베드룸 시리즈 '브루노' 등 주요 가구 구매 혜택을 제공한다. 신제품 '시에나' 리클라이너 구매 고객에게는 3인용 구매 시 15만원, 4인용 구매 시 20만원 상당의 신세계 상품권을 증정한다.
