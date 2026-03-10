"케이블TV 산업 한계 상황"…정부 정책 결단 촉구

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 케이블TV 업계가 케이블TV 산업이 경영 환경 악화로 한계 상황에 도달해 구조적 붕괴 단계에 진입했다며 정부에 대책 마련을 촉구했다.
황희만 한국케이블TV방송협회 회장은 10일 신년 기자간담회에서 "현재 종합유선방송사업자(SO) 산업의 위기는 개별 사업자의 문제가 아니라 정책 공백이 초래한 구조적 위기"라며 이같이 밝혔다.
그러면서 정부에 업계와 공동으로 '케이블TV 지속 정책연구반'을 즉각적으로 구성해 "늦어도 3개월 시한으로 정부 차원의 구체적 정책 방향과 제도 개선 로드맵을 제시해야 한다"고 강조했다.
업계는 ▲홈쇼핑과 콘텐츠 대가 산정 구조 ▲방송발전기금 제도 ▲지역 채널 의무 ▲지역 사업자 맞춤형 규제 등 핵심 제도 전반에 대한 종합적인 재설계를 요구했다.
이어 정부가 정책 연구반 구성과 제도 개선에 착수하지 않을 경우 전면적으로 방송 발전 기금 납부를 유예하고 지역 채널 의무 운영을 재검토할 수밖에 없다고 경고했다.
협회에 따르면 2024년 기준 케이블TV SO의 영업이익률은 0%대에 불과해 일부 사업자는 영업이익이 기금 납부액에도 미치지 못하는 구조적 역전 현상이 발생하고 있다.
황 회장은 "케이블TV는 여전히 전국 1200만 가구 이상이 이용하는 공공 플랫폼"이라며 "이 산업이 무너지면 지역 정보, 재난 대응, 지역 민주주의 기반이 함께 약화될 수 있다"고 말했다.
yuniya@newspim.com